"Oggi siamo qui a contare i danni. Per fortuna non ci sono state vittime, perché il sistema di prevenzione adottato dalla Protezione civile, insieme ai sindaci, ha funzionato". A sottolinearlo è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto che ha accompagnato il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci a Melito Porto Salvo per incontrare i sindaci dei territori colpiti dal maltempo nei giorni scorsi. "Anche qui alcune famiglie sono state evacuate in tempo e in altri comuni della Calabria è successa la stessa cosa - ha aggiunto Occhiuto -. Se questo sistema non avesse funzionato, oggi piangeremmo delle vittime. Quindi bisogna rafforzare la prevenzione. Abbiamo visto che funziona il sistema di protezione civile, ma c'è molto da fare soprattutto sulla difesa delle coste. Io sono dell'idea che questa sia una materia che deve essere affidata al governo nazionale che ha risorse sufficienti per fare attività del genere".

LEGGI ANCHE: Ciclone Harry, devastazione e danni del maltempo in Calabria. FOTO