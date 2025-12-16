Travolta e trascinata da un Tir a Savona, muore una 22enne

Incidente fatale a Savona, dove una ragazza di 22 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un tir. La vittima si chiamava Valentina Squillace. Stando a una prima ricostruzione sarebbe stata colpita dal mezzo pesante e trascinata sotto le ruote per alcuni metri. Immediati i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. La vittima era una studentessa universitaria che frequentava la facoltà di giurisprudenza a Genova. L'incidente è avvenuto questa mattina in corso Tardy e Benech. Rilievi e indagini sono affidati alla polizia locale.