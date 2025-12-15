Pozzuoli, scontro tra scooter e auto: 16enne muore mentre va a scuola

L'amico che viaggiava con lui, di 17 anni, è rimasto gravemente ferito. I due si stavano recando in classe, ad Arco Felice, quando si sono schiantati contro una vettura per cause ancora da accertare

Tragedia nel Napoletano: un sedicenne ha perso la vita e un diciassettenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli. I due si stavano recando a scuola, ad Arco Felice, in scooter quando si sono scontrati, per cause ancora da accertare, con un'auto. Il 16enne, di Marano, è morto sul colpo mentre il compagno, di Bacoli, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto dell'incidente, in via Fasano, si è recata la Polizia Municipale per avviare le indagini. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati.