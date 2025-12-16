Roma, aprono 2 nuove stazioni della metro C: Colosseo e Porta Metronia

Dopo oltre 13 anni di lavori e un’attesa durata anni, oggi a Roma si è svolta la cerimonia di inaugurazione delle due nuove fermate della Metro C nel cuore della città: Colosseo e Porta Metronia. Si tratta delle cosiddette stazioni-museo, pensate per valorizzare i numerosi reperti archeologici emersi durante i lavori. Le stazioni apriranno al pubblico e saranno fruibili da romani e turisti a partire da questo pomeriggio, dopo le ore 16.

Il nuovo tratto

Con l’inaugurazione entra in funzione il nuovo tratto della metropolitana che dalla stazione San Giovanni arriva fino all’area dei Fori Imperiali. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il collegamento tra la metro C e la metro B a Colosseo “fa fare un salto di qualità al nostro servizio metropolitano”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Sono vere e proprie attrazioni turistiche e culturali. C'era la sfida di fare convivere opere straordinarie del patrimonio archeologico con quelle ingegneristiche, grazie a grandi opere come questa riscopriamo anche la stratificazione del passato che non avremmo mai conosciuto. Siamo grati per il lavoro di squadra che ha reso possibile questo momento che è storico e straordinario, connettiamo la periferia est al centro della città e portiamo i romani nei luoghi più meravigliosi della cultura”, ha aggiunto.



Salvini: “Su metro C politica unita, perché non su altre opere d'Italia?”



"La nuova tratta della linea C di Roma è un'opera incredibile”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Le due nuove fermate "gireranno il mondo sui social e chiunque verrà a vederle. Chi oggi celebra questa apertura, non è chi ha fatto partire questo intervento. Siamo qui, tutti immeritatamente direi, a inaugurare un'opera ambiziosa, costosa e che però serve. La politica lo ha riconosciuto e si è unita. E lo chiedo a Gualtieri: non capisco perché in altri luoghi, invece, la politica si divide e non si unisce, per tutte le opere in Italia". "Non esiste una galleria o una metro sovranista e una multiculturale", ha aggiunto. "Lo stesso diritto non lo hanno i siciliani?”, ha aggiunto in riferimento al Ponte di Messina. “So che anche qui c'è qualche parte del sistema Paese che complica le cose. Spero che nel 2026 lo spirito che ha permesso di realizzare queste stazioni animi la politica", ha concluso.



Gualtieri: “Il museo di Porta Metronia della metro C aprirà a febbraio”



Nonostante l’attivazione del nuovo tratto della linea C, per l’apertura del museo di Porta Metronia sarà necessario attendere ancora alcuni mesi. Il sito archeologico, che comprende la caserma di epoca romana della prima metà del II secolo d.C., la Domus del Comandante e la casa del centurione, resterà per ora chiuso. “Il museo aprirà probabilmente a febbraio, quando saranno terminati gli allestimenti”, ha riferito il sindaco di Roma. "Già guardiamo a piazza Venezia e al completamento della Metro C", ha concluso.