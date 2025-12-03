Un viaggio spettacolare nei segreti nascosti sotto la Città eterna. Roma sotterranea – Una metro nella storia, il documentario diretto da Laurent Portes, racconta 18 anni di scavi della Linea C tra archeologia, ingegneria e scoperte straordinarie. Dalla caserma romana di Porta Metronia agli Auditoria di Adriano, un’avventura tra passato e futuro. In prima TV il 15 dicembre alle 21.30 su History Channel (Sky 116 e 409) e in streaming su NOW.

Arriva su History Channel (canale 116 e 409 di Sky) il 15 Dicembre 2025 alle ore 21.30 Roma sotterranea – Una metro nella storia, nuovo titolo della indipendente MyMax, società di produzione romana specializzata in documentari storici e scientifici e in filmati per la comunicazione di grandi aziende del mondo delle infrastrutture.

Scritto e diretto da Laurent Portes su soggetto a firma di Massimo My e Bettina Hatami, Roma sotterranea è un viaggio affascinante e indimenticabile alla scoperta di segreti sepolti da millenni di quella che fu la capitale di uno dei più grandiosi imperi del mondo antico.

È stato davvero scoperto tutto sulla Città eterna? A quanto sembra il sottosuolo di Roma preserva ancora grandi sorprese: durante quasi diciotto anni di scavi delle gallerie della Linea C, la terza linea metropolitana che collegherà la periferia Est con le aree occidentali di Roma attraversando in pieno il centro storico, sono state scoperte nuove importanti vestigia di un glorioso passato.

In tremila anni di vita le generazioni si sono succedute costruendo nuovi edifici sulle rovine di quelli precedenti, in modo che a Roma il livello del terreno si è sviluppato in oltre quindici metri di altezza.

Ingegneri e archeologi hanno unito le loro forze in questa straordinaria avventura, una vera e propria sfida, nient‘affatto banale per la realizzazione della Linea C.

Quest’impresa tecnologica si è perciò trasformata in una grande occasione di scavo e studio delle pagine ancora sepolte del libro della storia di Roma, riportando alla luce reperti eccezionali.

Le stazioni del centro storico sono così diventate veri e propri musei e siti archeologici, come nel caso di Porta Metronia, dove è stata riscoperta una caserma romana di 1700 metri quadri a 9 metri di profondità con mosaici e affreschi che ornavano circa 30 alloggi per soldati; la struttura è stata prima smontata per costruire la stazione e poi rimontata nello stesso punto.

In pieno centro storico, a Piazza Madonna di Loreto presso Piazza Venezia, è stato rinvenuto un imponente complesso pubblico su due livelli, gli Auditoria di Adriano (117-138 d.C.) e destinato alla divulgazione culturale e giudiziaria.

Con la consulenza storico-archeologica della dottoressa Claudia Devoto, questa è l’incredibile avventura raccontata in Roma sotterranea, accompagnato dalla voce narrante di Domenico Strati e dalle musiche originali di Siegrfried Canto e il cui cast tecnico include i direttori della fotografia Tommaso Cane e Gabriele Efrati, i montatori Antoine Henri, Benjamin Duffield ed Eleonora Faccio, la story editor Caroline Bacle e Cosimo D‘Auria alle riprese aeree con drone.

Prodotto da Massimo My per MyMax Edutainment (Italia) in co-produzione con Olivier Mille per Artline Films (Francia) e Josette D. Normandeau per Idéacom International (Canada), con la partecipazione di France Télévisions, NHK, Radio Canada, Télé Québec, Histoire TV e Hearst Networks Italia e il sostegno di MiC DGCA, CNC, Procirep, Canada Media Fund e Sodec Québec, Roma sotterranea è distribuito internazionalmente da Cineflix Rights.

Roma Sotterranea – Una metro nella storia andrà in onda in prima TV su History Channel, canali 116 e 409 di Sky, il 15 Dicembre alle 21.30 e in streaming su NOW