Signorini si difende davanti ai pm: "Da me no violenze né estorsione"

Il conduttore televisivo si è presentato spontaneamente e, assistito dai suoi legali, ha fornito ai pm una versione dei fatti in netto contrasto con quella di Medugno. Signorini è indagato, come atto dovuto in seguito alla denuncia dell'ex concorrente del Grande Fratello, con l'accusa di violenza sessuale ed estorsione

Alfonso Signorini ha respinto ogni accusa di violenza sessuale ed estorsione. Il giornalista e conduttore tv è stato sentito dai pm di Milano in quanto indagato dopo la denuncia dell'ex concorrente del Grande Fratello vip, Antonio Medugno. Signorini, che è assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, si è presentato spontaneamente davanti ai pm fornendo una versione dei fatti totalmente in contrasto con la denuncia dell’ex gieffino.

Cosa è successo La vicenda ha avuto inizio dopo una puntata di Falsissimo, format di Fabrizio Corona nel quale l'ex fotografo ha portato alla luce un presunto scandalo sessuale all'interno del Grande Fratello. Signorini, secondo quanto riportato da Corona, avrebbe portato avanti un sistema di favori sessuali richiesti ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava a parteciparvi. Sono emerse foto, video e chat che hanno indotto un ex concorrente della Casa, Antonio Medugno, a raccontare a Falsissimo quanto accaduto e le presunte molestie subite da parte del conduttore del reality. Signorini, dal canto suo, dopo la puntata del format ha denunciato Fabrizio Corona per revenge porn.