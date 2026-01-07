Assalto ad un portavalori sulla A14 tra Foggia e Cerignola

Un mezzo portavalori della Battistolli è stato preso d'assalto da un gruppo di rapinatori sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Foggia e Cerignola, in direzione sud. L'episodio è avvenuto poco fa e, allo stato, non è ancora chiaro se la rapina sia stata portata a termine. Secondo le prime informazioni, durante la fuga i malviventi avrebbero lanciato chiodi a tre punte sull'asfalto, con l'obiettivo di rallentare l'intervento delle forze dell'ordine e degli altri veicoli in transito. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare l'eventuale bottino. La circolazione ha subito rallentamenti nel tratto interessato.