Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Assalto ad un portavalori sulla A14 tra Foggia e Cerignola

Cronaca
©Ansa

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare l'ammontare dell'eventuale refurtiva

ascolta articolo

Un mezzo portavalori della Battistolli è stato preso d'assalto da un gruppo di rapinatori sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Foggia e Cerignola, in direzione sud. L'episodio è avvenuto poco fa e, allo stato, non è ancora chiaro se la rapina sia stata portata a termine. Secondo le prime informazioni, durante la fuga i malviventi avrebbero lanciato chiodi a tre punte sull'asfalto, con l'obiettivo di rallentare l'intervento delle forze dell'ordine e degli altri veicoli in transito. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare l'eventuale bottino. La circolazione ha subito rallentamenti nel tratto interessato.

Cronaca: Ultime notizie

Assalto ad un portavalori sulla A14 tra Foggia e Cerignola

Cronaca

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire...

Crans Montana, i funerali di 5 giovani vittime italiane. FOTO

Cronaca

Questa mattina nelle scuole si è osservato un minuto di silenzio. Un modo per “ricordare le...

15 foto

Maltempo, oggi ancora temporali, gelo e nevicate al Centro-Sud

Cronaca

Giornata caratterizzata da venti forti, freddo, pioggia e neve fino a quote molte basse al...

Signorini si difende davanti ai pm: "Da me no violenze né estorsione"

Cronaca

Il conduttore televisivo si è presentato spontaneamente e, assistito dai suoi legali, ha fornito...

Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti”

Cronaca

Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver...

Cronaca: i più letti