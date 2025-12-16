Omicidio di Sharon Verzeni, pm chiede ergastolo per Moussa Sangare

Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, il 30enne imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Chignolo d'isola la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l'aggravante "gigantesca" dei futili motivi. Marchisio ha sollecitato la Corte a non concedere le attenuanti generiche a Sangare spiegando tra l'altro che l'uomo "non ha mai avuto un momento di rincrescimento" nei confronti di Sharon Verzeni. Il pm ha anche sottolineato la "vigliaccheria" dell'imputato che, oltre a uccidere la 33enne di Terno d'Isola, è stato condannato per maltrattamenti ai danni della madre e della sorella.