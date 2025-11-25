Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bondeno, scontro tra camion e treno nel Ferrarese: 4 feriti. FOTO

Cronaca fotogallery
9 foto

L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7 a un passaggio a livello nel Ferrarese: per cause ancora da accertare, un camion bisarca che trasportava diverse automobili si è scontrato con un treno regionale della linea Suzzara-Ferrara. L'impatto ha provocato ingenti danni, con diverse auto della bisarca finite sull'asfalto e distrutte. La circolazione, su strada e ferrovia, è stata bloccata perché le operazioni per la pulizia e messa in sicurezza sono complesse

Cronaca: Ultime Gallery

Bondeno, scontro tra camion e treno nel Ferrarese: 4 feriti. FOTO

Cronaca

L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7 a un passaggio a livello nel Ferrarese:...

9 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Ci sono i risultati delle Regionali in Veneto, Campania e Puglia su quasi tutte le aperture dei...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la controproposta dell'Europa al...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis i colloqui Ue-Usa e Ucraina...

15 foto

Terremoto Irpinia, nel 1980 la tragedia che causò oltre 2.500 morti

Cronaca

Il 23 novembre 1980, alle ore 19.34, un sisma di magnitudo di 6.9 colpì la Campania, la...

20 foto
Terremoto Irpinia

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    A Salerno la prima edizione di Educational Goal Festival

    Cronaca

    L'evento si svolgerà nel Palazzo Comunale dalle 9.30 alle 18.30. Il Festival aperto ieri a Roma...

    Femminicidio Petrangeli, chiesto l'ergastolo per Gianluca Molinaro

    Cronaca

    La donna è stata uccisa a Roma nel luglio del 2024 con un fucile. Le accuse mosse nei confronti...

    Giornata contro la violenza sulle donne: ecco quando è nata e perché

    Cronaca

    Dal sacrificio delle sorelle Mirabal alle scarpe rosse: ecco date, personaggi e momenti storici...