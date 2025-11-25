Bondeno, scontro tra camion e treno nel Ferrarese: 4 feriti. FOTO

L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7 a un passaggio a livello nel Ferrarese: per cause ancora da accertare, un camion bisarca che trasportava diverse automobili si è scontrato con un treno regionale della linea Suzzara-Ferrara. L'impatto ha provocato ingenti danni, con diverse auto della bisarca finite sull'asfalto e distrutte. La circolazione, su strada e ferrovia, è stata bloccata perché le operazioni per la pulizia e messa in sicurezza sono complesse
- Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7 lungo la strada Virgiliana, all’altezza di Ponte Rodoni, frazione di Bondeno. Coinvolti un treno regionale diretto verso Ferrara e un camion bisarca carico di automobili. La collisione è avvenuta a un passaggio a livello sulla tratta Suzzara–Ferrara. Il convoglio trasportava molti studenti diretti a scuola.
- La forza dell’urto ha fatto precipitare diverse auto dal tir: alcuni veicoli hanno sfondato il guardrail e abbattuto pali lungo la carreggiata.
- Vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118, anche con elisoccorso, sono arrivati immediatamente sul posto per assistere i feriti. A rimanere coinvolti sono stati l’autista del camion, il macchinista del treno e due passeggeri. Tutti sono stati trasportati in ospedale, nessuno sarebbe in pericolo di vita.
- Una delle auto è finita capovolta in mezzo alla statale, creando ulteriori pericoli e rendendo immediato il blocco totale del traffico.
- La Virgiliana è stata chiusa per consentire la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.
- Il regionale ha terminato la sua corsa pochi metri dopo l’impatto, uscendo leggermente dai binari grazie alla bassa velocità che ha limitato i danni.
- La circolazione dei treni è stata sospesa ed è stata attivata una navetta da Sermide a Ferrara per garantire i collegamenti, mentre si valutano ulteriori soluzioni per i pendolari.
- La Uil Trasporti denuncia da tempo criticità sulla linea Suzzara–Ferrara e chiede alla Regione e alle aziende interventi urgenti sull’infrastruttura.
- L'impatto ha provocato ingenti danni, ma la velocità ridotta di entrambi i mezzi avrebbe evitato conseguenze ben peggiori.