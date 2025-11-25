Bondeno, scontro tra camion e treno nel Ferrarese: 4 feriti. FOTO

L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7 a un passaggio a livello nel Ferrarese: per cause ancora da accertare, un camion bisarca che trasportava diverse automobili si è scontrato con un treno regionale della linea Suzzara-Ferrara. L'impatto ha provocato ingenti danni, con diverse auto della bisarca finite sull'asfalto e distrutte. La circolazione, su strada e ferrovia, è stata bloccata perché le operazioni per la pulizia e messa in sicurezza sono complesse