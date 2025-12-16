Modena, corso di filosofia ai militari: accordo Accademia-Università

Modena, corso di filosofia per i militari: trovato l'accordo tra Accademia e UniversitàCronaca
È questa la novità introdotta nel corso di laurea in Scienze strategiche del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, destinato agli allievi ufficiali dell'Accademia modenese
Un percorso di filosofia per i militari. È questa la novità introdotta nel corso di laurea in Scienze strategiche del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, destinato agli allievi ufficiali dell'Accademia modenese. Dopo l'approvazione, da parte del consiglio del corso di laurea, della modifica dell'ordinamento didattico per l'anno accademico 2026-2027 a beneficio dei frequentatori dell'Istituto militare, il nuovo percorso sarà introdotto insieme al nuovo corso a indirizzo gestionale.
Il percorso a indirizzo filosofico
Come si legge in una nota di Unimore, i nuovi percorsi curricolari andranno così a "rafforzare ulteriormente i consolidati rapporti di collaborazione didattica e scientifico-culturale, in atto da diversi decenni, tra l'Accademia Militare e l'Università di Modena e Reggio Emilia". "La continua e proficua cooperazione tra le due Istituzioni ha consentito di adattare costantemente l'organizzazione e la programmazione del Corso di Laurea in Scienze Strategiche, afferente alla classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza (L/DS), alle esigenze formative dell'Esercito Italiano", riferiscono. L'Accademia militare ha ospitato il consiglio del corso di laurea in Scienze strategiche, alla presenza della rettrice Rita Cucchiara e del generale di divisione Stefano Messina, Comandante della stessa Accademia Militare.
Rettrice: "L'indirizzo filosofico è utile anche agli studenti civili"
Il nuovo indirizzo filosofico, insieme a quello gestionale, "rafforza la qualità della formazione degli allievi ufficiali e apre un terreno di lavoro utile all'intera comunità accademica: questioni come l'etica delle tecnologie, il dual use, il rapporto tra conoscenza naturale e digitale chiedono strumenti culturali all'altezza e possono diventare un motore di iniziative didattiche e interdisciplinari rivolte anche agli studenti civili", ha spiegato Rita Cucchiara, rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia. "La collaborazione tra Unimore e Accademia Militare rappresenta un fatto strutturale, costruito in oltre 25 anni di lavoro comune, con una presenza stabile che coinvolge circa 700 allieve e allievi dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri nei nostri percorsi, a partire da Scienze Strategiche e, più in generale, in ambiti che comprendono anche medicina, ingegneria e giurisprudenza", ha aggiunto.