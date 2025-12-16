Modena, corso di filosofia ai militari: accordo Accademia-Università

Il percorso a indirizzo filosofico

Come si legge in una nota di Unimore, i nuovi percorsi curricolari andranno così a "rafforzare ulteriormente i consolidati rapporti di collaborazione didattica e scientifico-culturale, in atto da diversi decenni, tra l'Accademia Militare e l'Università di Modena e Reggio Emilia". "La continua e proficua cooperazione tra le due Istituzioni ha consentito di adattare costantemente l'organizzazione e la programmazione del Corso di Laurea in Scienze Strategiche, afferente alla classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza (L/DS), alle esigenze formative dell'Esercito Italiano", riferiscono. L'Accademia militare ha ospitato il consiglio del corso di laurea in Scienze strategiche, alla presenza della rettrice Rita Cucchiara e del generale di divisione Stefano Messina, Comandante della stessa Accademia Militare.

Rettrice: "L'indirizzo filosofico è utile anche agli studenti civili"

Il nuovo indirizzo filosofico, insieme a quello gestionale, "rafforza la qualità della formazione degli allievi ufficiali e apre un terreno di lavoro utile all'intera comunità accademica: questioni come l'etica delle tecnologie, il dual use, il rapporto tra conoscenza naturale e digitale chiedono strumenti culturali all'altezza e possono diventare un motore di iniziative didattiche e interdisciplinari rivolte anche agli studenti civili", ha spiegato Rita Cucchiara, rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia. "La collaborazione tra Unimore e Accademia Militare rappresenta un fatto strutturale, costruito in oltre 25 anni di lavoro comune, con una presenza stabile che coinvolge circa 700 allieve e allievi dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri nei nostri percorsi, a partire da Scienze Strategiche e, più in generale, in ambiti che comprendono anche medicina, ingegneria e giurisprudenza", ha aggiunto.