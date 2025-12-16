Modena, corso di filosofia ai militari: accordo Accademia-Università

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Modena, corso di filosofia per i militari: trovato l'accordo tra Accademia e Università

Cronaca
©Getty

È questa la novità introdotta nel corso di laurea in Scienze strategiche del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, destinato agli allievi ufficiali dell'Accademia modenese

ascolta articolo

Un percorso di filosofia per i militari. È questa la novità introdotta nel corso di laurea in Scienze strategiche del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, destinato agli allievi ufficiali dell'Accademia modenese. Dopo l'approvazione, da parte del consiglio del corso di laurea, della modifica dell'ordinamento didattico per l'anno accademico 2026-2027 a beneficio dei frequentatori dell'Istituto militare, il nuovo percorso sarà introdotto insieme al nuovo corso a indirizzo gestionale. 

Il percorso a indirizzo filosofico

Come si legge in una nota di Unimore, i nuovi percorsi curricolari andranno così a "rafforzare ulteriormente i consolidati rapporti di collaborazione didattica e scientifico-culturale, in atto da diversi decenni, tra l'Accademia Militare e l'Università di Modena e Reggio Emilia". "La continua e proficua cooperazione tra le due Istituzioni ha consentito di adattare costantemente l'organizzazione e la programmazione del Corso di Laurea in Scienze Strategiche, afferente alla classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza (L/DS), alle esigenze formative dell'Esercito Italiano", riferiscono.  L'Accademia militare ha ospitato il consiglio del corso di laurea in Scienze strategiche, alla presenza della rettrice Rita Cucchiara e del generale di divisione Stefano Messina, Comandante della stessa Accademia Militare. 

Rettrice: "L'indirizzo filosofico è utile anche agli studenti civili"

Il nuovo indirizzo filosofico, insieme a quello gestionale, "rafforza la qualità della formazione degli allievi ufficiali e apre un terreno di lavoro utile all'intera comunità accademica: questioni come l'etica delle tecnologie, il dual use, il rapporto tra conoscenza naturale e digitale chiedono strumenti culturali all'altezza e possono diventare un motore di iniziative didattiche e interdisciplinari rivolte anche agli studenti civili", ha spiegato Rita Cucchiara, rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia. "La collaborazione tra Unimore e Accademia Militare rappresenta un fatto strutturale, costruito in oltre 25 anni di lavoro comune, con una presenza stabile che coinvolge circa 700 allieve e allievi dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri nei nostri percorsi, a partire da Scienze Strategiche e, più in generale, in ambiti che comprendono anche medicina, ingegneria e giurisprudenza", ha aggiunto. 

Vedi anche

Università, occupazione e salari: la classifica delle lauree

Cronaca: Ultime notizie

Omicidio di Sharon Verzeni, pm chiede ergastolo per Moussa Sangare

Cronaca

Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l'aggravante...

Modena, corso di filosofia ai militari: accordo Accademia-Università

Cronaca

È questa la novità introdotta nel corso di laurea in Scienze strategiche del dipartimento di...

Roma, aprono 2 nuove stazioni della metro C: Colosseo e Porta Metronia

Cronaca

Dopo oltre 13 anni di lavori, sono state inaugurate le nuove fermate Colosseo e Porta Metronia...

Travolta e trascinata da un Tir a Savona, muore una 22enne

Cronaca

La vittima, Valentina Squillace, ha perso la vita questa mattina in corso Tardy e...

Cadavere sui binari, riaperta linea Av con ritardi fino a 120 minuti

Cronaca

Un corpo senza vita è stato trovato nei pressi della stazione di Chiusi. Per consentire le...

Cronaca: i più letti