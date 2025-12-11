Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 dicembre: la rassegna stampa

Tra i temi presenti in prima pagina sui giornali, in edicola oggi, c'è anche la guerra in Ucraina con Kiev che ha consegnato agli Usa il proprio piano di pace mentre Macron, Starmer e Merz chiedono un vertice in Europa. Spazio poi alla decisione dell'Unesco che ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio culturale dell'umanità, per la morte della celebre scrittrice Sophie Kinsella e per i risultati delle squadre italiane in Champions League
- La guerra in Ucraina in primo piano: "I leader Ue trattano con Trump". Kiev ha consegnato il proprio piano di pace agli Usa, "si lavora su territori e garanzie". Telefonata di Macron, Starmer e Merz al tycoon: "Vertice in Europa". La scelta dell'Unesco: "La cucina italiana è patrimonio culturale dell'umanità". La fotonotizia è incentrata sulle parole di Tatiana Tramacere: "Fuggita per paura di essere malata". Spazio poi per la morte di Sophie Kinsella, "voce delicata della femminilità".
- "Europa in pressing su Trump" è il titolo d'apertura. Kiev consegna le note al piano di pace Usa, "Merz, Starmer e Macron chiedono un vertice". Il presidente: "Non voglio perdere tempo". Unesco: "La nostra cucina patrimonio dell'umanità". Addio alla scrittrice Sophie Kinsella, "musa della gioia di vivere". Amazon, intanto, "patteggia una maxi evasione con un super sconto".
- "Primi al mondo". La cucina italiana "riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale dell'umanità". Meloni: "Motivo d'orgoglio". Economia: "Difesa, sì Bce agli Eurobond". Lagarde: "Questione di sopravvivenza". Appello di Mattarella sulle carceri: "Rebibbia luogo di rinascita, ma non si può ignorare l'emergenza". Guerra in Ucraina: "L'Europa chiama Trump ma resta la tensione".
- "Il fantasma della Camera" è il titolo che apre il giornale. Il focus è su Angelucci, "leghista, imprenditore, editore e assenteista totale": è "a zero presenze su 4.600 votazioni nel 2025". Ucraina: "Zelensky cambia vice, Lavrov apre a Trump". Difesa: "Droni, navi e armi da 4,3 miliardi ma la spesa del riarmo è 24". Caso Mattarella: "Nessuno ricorda il guanto sparito". Bollette: "Il governo tra spot di Natale e finanza creativa".
- La Champions League in primo piano: "Scossa Juve". Piega il Pafos "ma soffre, Spalletti scontento". Il tecnico duro a fine gara: "Molto da sistemare". Il Napoli perde contro il Benfica: "Mou fa lo Special". Dopo la partita contro il Liverpool persa dall'Inter si parla di "ombre sull'arbitro". Mercato: "Il Milan su Zirkzee". Svolta nel Torino: "Petrachi è il nuovo ds".
- "McJuve" è il titolo in primo piano dopo la vittoria dei bianconeri in Champions. "Dai fischi alla festa, McKennie e David blindano i playoff". Spalletti "a quota 9". Perde invece il Napoli contro il Benfica "della tassa Mou". Inter nei guai: "Acerbi salta la SuperCoppa, Calha spera". Roma e Bologna oggi in campo con i giallorossi che cercano" i soldi per Zirkzee" mentre i rossoblù si affidano a Dallinga.
- "David gol e passa la paura". Per la Juve "inizio da panico col Pafos", poi "McKennie e il canadese la rianimano". Ancora una volta però "è Yildiz ad accendere la luce in un gioco deludente". Perde il Napoli contro il Benfica: "Gode Mourinho" per Conte "si fa dura". Torino, cambia il ds: "Petrachi, pensaci tu".
- "Il bancomat degli islamisti" è il titolo d'apertura. "Dopo il caso Feltri, inizia il viaggio del Giornale nelle associazioni che difendono clandestini e Pro pal. E spunta anche Soros". Guerra in Ucraina: "Piano di Trump ad ostacoli, gli Usa stanchi di Kiev". Esulta il governo: "La cucina italiana patrimonio dell'Unesco". Addio alla scrittrice Sophie Kinsella, "regina di glamour".
- La legge di Bilancio in primo piano: "Tassa su tutti i pacchi fino a 150 euro". Contributo di due euro "anche su microspedizioni che partono e arrivano in Italia". Decreto energia: "Bollette, strada in salita per il taglio a imprese e famiglie". Intanto la Fed "taglia i tassi di 25 punti, pronta a frenare nel 2026". Medioriente: "Tempesta su Gaza, a rischio 850mila profughi".
- "Solo la sinistra italiana è rimasta sui barconi" è il titolo in primo piano. Anche i leader progressisti di Regno Unito e Danimarca "chiedono una stretta sui diritti ai migranti, mentre da noi c'è ancora chi crede nei porti aperti". Pd: "Schlein ci crede, scelti i ministri del suo governo". Sciopero: "Così Landini prova a rubare il Natale agli italiani". Guerra in Ucraina: "La nuova offerta degli Usa al Cremlino". Unesco: "La cucina italiana è ora patrimonio dell'umanità".
- "La pace perversa di Trump" è uno dei titoli in prima pagina. Il presidente americano "si autoproclama pacificatore globale, ripete l'elenco delle guerre finite, sacrifica gli aggrediti in nome di una foto o di una firma". Politica: "Ippodromo largo, il Pd passa dall'equità all'equinità e propone di vietare la carne di cavallo". Spazio per la morte di Sophie Kinsella, autrice che "non ha scritto libri per donne ma per chiunque abbia senso dell'umorismo".
- "Diritti al muro" è il titolo d'apertura. Il riconoscimento universale dei diritti e il divieto di trattamenti disumani "sono un intralcio ai rimpatri dei migranti" e "le destre si fanno strada anche nel Consiglio europeo e attaccano la Corte Edu". Medioriente: "Gaza senza rifugio, arriva la tempesta". Guerra in Ucraina, Mosca insiste: "Trump è sulla nostra linea".
- La strategia di Trump su Meloni: "Allontaniamo l'Italia dall'Ue". Rivelato il testo esteso del nuovo piano di sicurezza nazionale Usa: "nel mirino anche Ungheria e Austria". Politica: "Il governo prepara una poltronissima da 360mila euro". Il Pd "sta meglio, ora esca dalla comfort zone". Addio a Sophie Kinsella e "alle sue storie piene di risate imperfette".
- "Toh, si cresce!" è il titolo d'apertura. "Basta piangerci addosso, arrivano segnali di ottimismo. La Bce pronta ad alzare le stime, la Fed verso il taglio dei tassi". Ucraina: "I Volenterosi chiamano Trump, Mosca soffia sui venti della discordia". Il riconoscimento: "La cucina italiana è patrimonio dell'Unesco, il governo esulta". L'editoriale di Torlizzi: "Gli schiaffi di Trump non sono un capriccio ma una wake up call per l'Europa intera".
- Kiev, sintonia Conte-Salvini: "Lasciamo fare a Trump". Il leader M5s: "L'Europa ha fallito". La Lega: "Stop al decreto armi per l'Ucraina". Spazio per la cucina italiana "stella Unesco: è patrimonio dell'umanità". Intanto Amazon "fa pace con il fisco e pagherà 723 milioni". Addio alla scrittrice Sophie Kinsella, "l'ultima romantica".
- "Cucina italiana, sigillo Unesco". Riconosciuta come patrimonio culturale dell'umanità, Meloni: "Motivo d'orgoglio". Focus su Venezia e sul fenomeno dei "porter" minorenni. Cronaca: "Lui 52 anni, lei solo 15: ma era consenziente. Assolto l'uomo".