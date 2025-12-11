Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 dicembre: la rassegna stampa

Tra i temi presenti in prima pagina sui giornali, in edicola oggi, c'è anche la guerra in Ucraina con Kiev che ha consegnato agli Usa il proprio piano di pace mentre Macron, Starmer e Merz chiedono un vertice in Europa. Spazio poi alla decisione dell'Unesco che ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio culturale dell'umanità, per la morte della celebre scrittrice Sophie Kinsella e per i risultati delle squadre italiane in Champions League