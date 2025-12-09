Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 dicembre: la rassegna stampa

Le tensioni internazionali sull'Ucraina e le relazioni complicate tra Usa e Ue dominano le aperture dei giornali in edicola. Zelensky vola a Roma dopo essere stato ricevuto a Londra da Starmer, Merz e Macron: "Non daremo terre a Mosca". L'Europa lo blinda, ma Trump avverte: "State sbagliando, andate in una direzione pericolosa". Spazio anche al sì dell'Europa all'Italia sui trasferimenti dei migranti extra-Ue in Paesi sicuri. Sugli sportivi protagonista il Milan che ritrova la vetta della Serie A
- C'è sempre la guerra in Ucraina con i suoi risvolti geopolitici sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. 'Trump rilancia l'assalto alla Ue' scrive il Corriere della Sera, alla vigilia del giorno in cui Zelensky sbarca in Italia per incontrare Meloni e il Papa. A Londra fronte con Starmer, Merz e Macron. Rimpatri e Paesi sicuri, svolta dell'Unione: per Roma è il sì all'Albania
- 'L'Europa blinda Zelensky. Trump: state sbagliando' scrive La Repubblica in apertura. Accordo tra i leader europei su difesa e ricostruzione. La Casa Bianca agli alleati: "Andate in una brutta direzione". La Bce frena ancora una volta l'emendamento in Manovra sull'oro di Bankitalia al popolo italiano
- Sulla Stampa si legge che 'Meloni media sui territori', provando a cercare la via per un compromesso. Ma Zelensky: "Non abbiamo diritto di rivedere i confini". Ieri il vertice a Londra con Macron, Starmer e Merz: "L'Europa resta unita". La confessione di Marcell Jacobs: "Ho perso la scintilla, non riesco a tornare in pista"
- Il titolo principale del Messaggero è, invece, riservato al via libera dell'Unione europea al trasferimento di migranti extra-Ue nei cosiddetti Paesi sicuri: ci sono Egitto, Marocco, Tunisia e Bangladesh. Anche qui spazio alle parole di Zelensky agli alleati europei: "Usa indispensabili"
- Il Milan batte in rimonta il Torino e conquista la prima della Gazzetta dello Sport e la vetta della classifica. Protagonista assoluto Christian Pulisic che entra dalla panchina e firma le due reti che valgono il sorpasso e l'aggancio al Napoli. Taglio alto per la vigilia della sfida di Champions tra Inter e Liverpool: Salah non convocato dai Reds
- Fotonotizia per l'asso statunitense anche in apertura del Corriere dello Sport. Il Milan recupera da 0-2 a 3-2 e si issa al comando della classifica, decisivo nella ripresa l'ingresso di Pulisic che fino a poche ore prima della partita era ko per la febbre
- Processo al mercato della Juventus su Tuttosport: in tre anni spesi 300 milioni per 21 acquisti , ma nessun top player. Nessun rinforzo, scrive il quotidiano torinese, ha garantito il salto di qualità in nessun reparto. Domani in Champions può tornare Bremer
- 'Salvini alza il muro: "Stop ai permessi per gli islamici"' è l'apertura del Giornale. Di spalla fotonotizia per Papa Leone, che riapre il Palazzo alla politica
- 'Cina, surplus commerciale record' è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Subito sotto le novità della Manovra alla stretta finale per imprese, affitti e fisco
- Si parla di tangenti su armi Nato e di un italiano legato a Israele sul Fatto Quotidiano. In Svizzera i più ricchi sono italiani: ecco chi sono i 16 Paperoni
- Libero se la prende con i No Tav, accusati di 'terrorismo' contro la polizia. Si parla di macchine per lanciare pietre di 5 chili e bombe con i chiodi. Via libera Ue ai centri per i rimpatri
- Sul Manifesto si legge che le politiche trumpiane sull'immigrazione fanno scuola: il Consiglio Ue approva il regolamento sui Paesi sicuri, col diritto all'asilo ridotto a questione geopolitica
- Si torna a parlare di Ucraina sul Resto del Carlino, con l'Europa che blinda Zelenskye l'Ue che dice stop alle ingerenze statunitensi. Mazzette, arrestato il responsabile del reparto di Nefrologia all'ospedale Sant'Eugenio di Roma