Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 dicembre: la rassegna stampa

Le tensioni internazionali sull'Ucraina e le relazioni complicate tra Usa e Ue dominano le aperture dei giornali in edicola. Zelensky vola a Roma dopo essere stato ricevuto a Londra da Starmer, Merz e Macron: "Non daremo terre a Mosca". L'Europa lo blinda, ma Trump avverte: "State sbagliando, andate in una direzione pericolosa". Spazio anche al sì dell'Europa all'Italia sui trasferimenti dei migranti extra-Ue in Paesi sicuri. Sugli sportivi protagonista il Milan che ritrova la vetta della Serie A