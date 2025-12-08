Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo "l'asse Usa-Russia contro l'Europa" per i negoziati per la pace in Ucraina. Il Cremlino ribadisce di "sposare la linea di Trump", mentre Zelensky sente la premier Meloni. Spazio anche alla Prima del Teatro La Scala con Lady Machbeth, a cui ha partecipato anche la senatrice Liliana Segre. Infine, lo sport con la Formula 1: Lando Norris è campione del mondo 2025
- In apertura la guerra in Ucraina: "Asse Putin-Trump sull'Europa". E Peskov aggiunge: "Il Cremlino sposa la linea Usa". Intanto, Meloni sente Zelensky in vista del vertice a Londra. Spazio anche all'intervista al vicepremier Tajani: "Serve coraggio, il ruolo dell'Italia è fondamentale". In prima pagina anche l'emancipazione femminile in Iran: "La rivoluzione delle ragazze corre ancora". Poi, la Prima della Scala di Lady Macbeth: "Gli applausi a Segre".
- "L'Europa sotto assedio" è l'apertura di Repubblica sui negoziati per la pace in Ucraina. Mosca "si allinea all'attacco di Trump": "Condividiamo la sua visione sul Vecchio Continente". Meli sente Zelensky: "Sostegno al piano Usa". In prima pagina anche la Prima della Scala con Lady Macbeth: "Meno politica più spettacolo". Poi la cronaca, con l'arresto di un medico mentre "intascava una tangente". Infine, Alessandro Baricco "dj per una notte": "Porta Mozart sulla pista da ballo".
- I negoziati per la pace in Ucraina ancora in apertura: "Asse Usa-Russia contro l'Ue". Il Cremlino ribadisce: "Totale sintonia con Trump". Mentre Musk attacca: "L'Europa è il quarto Reich". In prima pagina anche la Prima della Scala con Lady Macbeth: "Scandalosamente bella". Spazio anche al consenso sui rapporti sessuali: "Sei donne su dieci dicono sì alla legge sul consenso". Poi, l'intervista a Maurizio Landini: "In piazza per salari più alti". Infine la F1, con la vittoria di Norris: "Ho vinto a modo mio".
- In apertura i finanziamenti record agli atenei di Roma: "Ricerca Roma superstar". Si tratta della "quota più alta del Fondo italiano per la scienza". Spazio anche alle "nuove tensioni" tra Kiev e gli Usa: "Zelensky vola a Roma, Meloni prova a mediare". Poi, il festival di Atreju: "Palco bipartisan e 'Più libri' si radicalizza". In prima pagina anche il calcio: "Roma e Lazio, storie tese tra rossi e insulti sessisti". Infine, la cronaca con l'evasione dal carcere di Opera di un detenuto che ha segato le sbarre.
- In apertura il Napoli, dopo la vittoria di domenica con la Juventus: "Vedi che Napoli". E ancora: "Conte in testa, Spalletti a -8". Conte rimarca: "Ho giocatori straordinari". Mentre "fischi" a Spalletti: "Portati in giro per il campo e Kenan può fare ancora di più". Spazio anche all'Inter, domani contro il Liverpool: "E ora Chivu vuole volare". In prima pagina anche la Formula 1 con la vittoria di Lando Norris: "Formula Norris".
- In apertura ancora la vittoria del Napoli, ora in testa: "Capolavoro Conte". E ancora: "Doppietta di Hojlund: che spallata alla Juve". E De Laurentiis esalta il tecnico: "Il Condottiero guida una squadra magnifica". Spazio anche alla Roma, con lo stop di Gaetano, e alla Lazio che "sbatte su Ravaglia". Domani Inter-Liverpool: "Chivu può scappare". Infine, la Formula 1 con la vittoria del Mondiale da parte di Lando Norris: "Ho vinto a modo mio".
- In primo piano la sconfitta della Juve contro il Napoli: "Ahi, Spalletti: Fuori Yildiz e ciao Juve". E ancora: "Conte primo, Spalletti a -8". Spazio anche al Torino: "Il Toro col Milan si gioca i tifosi". In prima pagina anche il nuoto con il truionfo degli italiani agli Europei: "Curtis la star della Grande Italia che nuota". Infine, Norssi vince il mondiale di Formula 1 2025: "King Lando, il bravo ragazzo".
- "Ecco perché l'Italia sceglie di avere sempre meno figli" è l'apertura di oggi del Sole 24 Ore, che rimarca: "Nel nostro Paese pesano costi da affrontare, insicurezza del lavoro e poche servizi pubblici". In prima pagina anche "gli aumenti in busta paga" per colf e badanti: "Da gennaio 2026 incrementi da 52 a 83 euro per i datori di lavoro". Poi, i giovani e lo sport: "Corsa e risorse e strutture". In prima pagina anche l'immobiliare: "Case di lusso in categoria A/1 tra salasso Imu e liti sul catasto".
- In primo piano la situazione politica in Ucraina: "Nessuno vuole governare a Kiev: Zelensky ha 3 ministeri vacanti". Spazio anche al Medio Oriente: "Netanyahu non molla e riceve Merz. Ma è pressato da Trump per la fase 2". In prima pagina anche il report sugli investimenti nel settore "dipendenze": "Porno, usura, azzardo: la retromarcia dello Ior da 'limitare' a 'evitare'". E ancora, la Prima della Scala: "Lady Macbeth russa contro ogni censura". Infine, calcio e tv: "Ora la Serie A ha paura del floop di Dazn".
- In apertura "il piano segreto del partito islamico", in riferimento ai Giovani Musulmani d'Italia. E ancora: "Entro il 2050 i musulmani in Italoia saranno più di 5 milioni: 'Se votiamo i nostri controlleremo la politica'". In prima pagina anche la Prima del Teatro La Scala: da un lato le proteste ("I Pro-Pal assediano l'opera contro la censura"), dall'altro lo spettacolo ("Crudele e fuori dagli schemi"). Infine, l'editoriale di Osvaldo De Paolini: "Quel 'concerto' senza spartito".
- In primo piano ancora Usa e Russia: "Trump, Putin e i sovranisti interni: ecco i nemici dell'Europa libera". Il Cremlino conferma "asse anti-Ue: "Stessa visione degli Usa". Mentre Musk "delira": "L'Unione come il Quarto Reich". L'editoriale di Lorenzo Castellani: "Il Vecchio Continente sia finalmente pragmatico". In prima pagina anche Antonio Angelucci: "Cause allo stato per 50 milioni". E poi l'editoriale di Piero Ignazi: "Pil, soldi e Pnrr: è il governo de 'noantri'".
- Ancora in primo piano "l'asse anti-Ue": "Strappo Usa-Ue, Putin esulta". Per i negoziati sull'Ucraina, Zelensky chiama Meloni. Spazio anche alla cronaca con l'incidente a Carnio in cui due persone sono cadute da un dirupo di 30 metri mentre "cercavano il vischio". Ancora la cronaca con il caso della donna picchiata dall'ex fidanzato a Padova: "Lui aveva il divieto di avvicinarsi". L'editoriale di Alda Vanzan: "Il toto-giunta FdI e il rebus dell'assessore alla Sanità".
- Ancora lo "strappo Usa-Ue" in primo piano, mentre "Mosca esulta". Le parole del figlio di Donald Trump: "Siamo stanchi di dare soldi all'Ucraina". Intanto, Zelensky vola a Roma e Meloni "prova a mediare". In prima pagina anche la vittoria del Napoli contro la Juventus: "Fantanapoli: davanti a tutti". Spazio anche ai fondi per la ricerca: "Premiati i progetti dei giovani talenti". E ancora: "Dal ministero 35,8 milioni di euro: dalla fisica all'ingegneria". Infine, l'editoriale di Mauro Calise: "L'editto americano dal dire al fare".