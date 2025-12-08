Firenze, esplosione in una casa a Barberino di Mugello: morto 71enne

La deflagrazione, avvenuta intorno alle 4.30, ha scatenato un incendio che ha colpito l'appartamento al primo piano dello stabile, causando la morte del proprietario 71enne. I residenti della zona hanno avvertito il boato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118

Un uomo di 71 anni è morto a seguito di un'esplosione nella sua abitazione a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. La deflagrazione, avvenuta nella notte intorno alle 4.30, ha scatenato un incendio che ha colpito l'appartamento al primo piano dello stabile. I residenti della zona hanno avvertito il boato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare all'interno dell’abitazione per l'uomo non c'era più nulla da fare.