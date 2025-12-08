Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Firenze, esplosione in una casa a Barberino di Mugello: morto 71enne

Cronaca
©Ansa

La deflagrazione, avvenuta intorno alle 4.30, ha scatenato un incendio che ha colpito l'appartamento al primo piano dello stabile, causando la morte del proprietario 71enne. I residenti della zona hanno avvertito il boato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118

ascolta articolo

Un uomo di 71 anni è morto a seguito di un'esplosione nella sua abitazione a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. La deflagrazione, avvenuta nella notte intorno alle 4.30, ha scatenato un incendio che ha colpito l'appartamento al primo piano dello stabile. I residenti della zona hanno avvertito il boato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare all'interno dell’abitazione per l'uomo non c'era più nulla da fare. 

L'esplosione

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e hanno avviato le verifiche sulla stabilità della struttura, estendendo i controlli anche agli edifici circostanti. Non risultano altre persone ferite. Intanto, i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'esplosione e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Vedi anche

Esplosione casolare, la vita dei Ramponi tra isolamento e paura

Cronaca: Ultime notizie

Operata al cuore neonata prematura di 600 grammi a Patti, sta bene

Cronaca

L'intervento nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale "Barone Romeo" di Patti. La...

Festa dell'Immacolata, Meloni: "Che sia una giornata di felicità"

Cronaca

La premier Meloni ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio d'auguri in occasione dell'8...

Firenze, esplosione in una casa a Barberino di Mugello: morto 71enne

Cronaca

La deflagrazione, avvenuta intorno alle 4.30, ha scatenato un incendio che ha colpito...

Sciopero mezzi Atac a Roma il 9 dicembre, orari e fasce di garanzia

Cronaca

Nella giornata di domani, martedì 9 dicembre, il sindacato Osr Sul ha indetto una mobilitazione...

Un autobus dell'ATAC fermo al capolinea durante lo sciopero generale stazione Termini a Roma, 21 ottobre 2016. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo "l'asse Usa-Russia contro...

16 foto

Cronaca: i più letti