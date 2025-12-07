Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 dicembre: la rassegna stampa

Sulle aperture dei giornali la risposta di Bruxelles al presidente americano Trump: "Siamo noi a decidere le regole che riguardano l'Ue". Dopo la multa per X, il magnate Musk attacca: "L'Unione va abolita". Guerra in Ucraina, domani vertice a Londra fra il leader di Kiev Zelensky e il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron