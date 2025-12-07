Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle aperture dei giornali la risposta di Bruxelles al presidente americano Trump: "Siamo noi a decidere le regole che riguardano l'Ue". Dopo la multa per X, il magnate Musk attacca: "L'Unione va abolita". Guerra in Ucraina, domani vertice a Londra fra il leader di Kiev Zelensky e il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron
- Alta tensione tra Europa e Usa. Bruxelles, tramite un portavoce, replica agli Stati Uniti: "Decidiamo noi le nostre regole". Musk, dopo la multa della Commissione Ue per X, attacca: "L'Unione va abolita". Il ministro della Difesa Crosetto: "Il presidente americano Trump ha chiarito che l'Ue non gli serve". Pioggia di droni in Ucraina, il leader russo Putin non si ferma. Domani, lunedì 8 dicembre, il presidente ucraino Zelensky vedrà a Londra il premier inglese Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron
- È scontro fra Europa e Usa. Bruxelles risponde al presidente americano Trump: "Siamo solo noi a decidere le regole che riguardano l'Unione". Il portavoce di Von der Leyen reagisce alla strategia per la sicurezza Usa: il documento trumpiano viene considerato un pericolo per la democrazia. Il premier polacco Tusk: "L'Ue è il vostro alleato più stretto, abbiamo nemici comuni". Il magnate Musk, dopo la multa imposta a X da Bruxelles, attacca: "L'Unione va abolita". E la premier Meloni, intanto, viene esclusa dal vertice di Londra per Kiev
- Assalto americano all'Europa, Bruxelles irritata: "Decidiamo noi le nostre regole". Musk attacca dopo la multa della Commissione Ue per X: "L'Unione va abolita". Parla Gentiloni, ex commissario europeo per gli affari economici e monetari: "È miope che la premier Meloni minimizzi". Domani, lunedì 8 dicembre, a Londra vertice tra Macron, Starmer e Merz. Al via Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia che celebra la destra al potere. "Vogliamo la Terza Repubblica", dice a La Stampa Donzelli, deputato di Fdi
- Il Messaggero intervista in esclusiva Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo: "Lavoriamo insieme sulla piattaforma Michelangelo per rendere tutti i Paesi non aggredibili. È il nostro scudo per l'Europa". All'Italia cento missili americani. Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio e capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia: "Declino europeo? Noi lo dicevamo prima di Trump". Fisco, incassi da record grazie a lettere bonarie e algoritmi: nei primi dieci mesi dell'anno versati quasi 13 miliardi
- Musica Inter: San Siro sembra la Scala, quattro gol a Como con Lautaro e Thuram show. A segno anche Calhanoglu e Carlos Augusto. Una lezione dell'allenatore Chivu a Fabregas, tecnico dei lombardi, e una notte in vetta per il Biscione. Milan, ora Allegri deve rispondere subito: ecco Leao-Pulisic contro il Torino. Incubo Viola, insulti e minacce alle moglie dei giocatori: la Fiorentina perde con il Sassuolo ed è ultima da sola. Il Verona ne fa tre all'Atalanta. F1, oggi, domenica 7 dicembre, si decide il Mondiale ad Abu Dhabi
- Inter, Chivu Power: poker al Como e primo posto per una notte. Apre subito Lautaro, poi nella ripresa segnano Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto: +2 punti rispetto al 2024, decimo successo e 32 gol in 14 gare. Martedì 9 dicembre, a San Siro, arriva il Liverpool per la Champions League. Napoli, rieccolo: Spalletti torna da avversario con la Juventus (ore 20.45). L'allenatore del terzo Scudetto per la prima volta contro al Maradona: "Una storia immortale". C'è l'incognita dell'accoglienza dei tifosi
- Juve e Scudetto, dentro o fuori: match contro il Napoli allo stadio Maradona, alle ore 20.45. L'allenatore bianconero Spalletti torna nella "sua" città e non si nasconde: "Se si vuole crescere, c'è bisogno di serate così. Conte? Allenatore top, come uomo non lo conosco". Yildiz, esame da 10 nel tempio di Diego. Intervista ad Altafini: "Se i bianconeri dovessero vincere… Però hanno bisogno di aiuti dal mercato, dopo i pasticci di quest'anno". Viola, ko anche a Sassuolo e incubo senza fine: minacce alle famiglie
- Nel pieno dello scontro interno sul ddl Delrio e mentre comincia la "diaspora ebraica" a sinistra, il Pd amplia i contatti con il mondo islamico: lo scenario è Torino, gli spazi contesi da Askatasuna, le scorie della mobilitazione No Tav, la cronaca del "re dei Maranza" e l'imam Shahin espulso nelle stesse ore. Prima il presidente americano Trump, ora Musk: toccato nel vivo dalla multa della Commissione europea, il magnate rincara la dose contro Bruxelles, sostenendo che "l'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi"
- Il Fisco mette nel mirino 41,5 miliardi di euro nei prossimi tre anni da incassare dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati alla riscossione. In attesa di capire come finirà la partita della nuova rottamazione contenuta nel ddl di Bilancio all'esame del Senato, il budget dell'Agenzia delle entrate Riscossione (Ader) fissa gli obiettivi di recupero: 14,8 miliardi per il 2026, 14,4 per il 2027 e 12,3 per il 2028. È boom degli impianti solari in Italia: secondo l'ultima rilevazione di Terna, sono 2.060.589
- "Censura boomerang sui professori non allineati" titola il Fatto Quotidiano: nonostante il "bavaglio al dibattito a Torino sulla guerra con D'Orsi, Barbero, Canfora e Rovelli", le richieste sono in aumento e servono spazi più ampi. Ucraina al buio per i raid di Mosca, mentre a Miami (sede dei colloqui tra Kiev e Washington) si tratta sui territori persi. Il premier ungherese Orbán rifiuta l'emissione di eurobond e l'utilizzo degli asset russi per aiutare Zelensky. E intanto all'Italia arrivano altri 260 milioni di armi americane
- "Il suicidio degli euro-scemi" titola Libero, che parla di "deliri" contro Trump e Musk. Il magnate critica la burocrazia europea dopo la maxi multa al suo social X: la sinistra attacca lui e il presidente americano, che però sugli errori dell'Ue hanno ragione. "Quante polemiche inutili" sulla presunta spaccatura tra Usa e Ue, definita da Libero "una balla". Cultura, "assurda" la protesta antifascista a "Più libri più liberi": l'editore di destra fa il record di vendite
- Il presidente americano Trump piccona l'Ue, che balbetta: nessun leader, infatti, ha difeso l'Europa dopo il documento shock degli Stati Uniti contro gli alleati. Il magnate Musk rincara la dose: "L'Unione va abolita". Per conto di Bruxelles non intervengono né la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, né il cancelliere tedesco Merz o il presidente francese Macron. A parlare è solamente un portavoce: "Sulle nostre regole decidiamo noi". Il premier ungherese Orbán attacca: "La multa dell'Ue a X dice tutto, bravo Musk a resistere"
- C'è un'Italia che non vogliamo vedere: se una parte del nostro Paese esiste nella viralità, raccontata sui giornali e nei talk show, un'altra parte evocata dal Censis sfida i luoghi comuni del catastrofismo. Relazioni tra Stati Uniti e Ue, il nemico di Trump è l'Europa: con la National Security Strategy, voluta dal presidente Usa, l'America è diventata ufficialmente un avversario. E non solo: la strategia per la sicurezza statunitense insegna al leader russo Putin che può continuare a svilire l'inquilino della Casa Bianca
- Definisci "democratico": il Pd si dissocia dal disegno di legge che condanna l'antisemitismo. Il senatore Delrio: "Già recepito dal governo Conte II". L'ex deputato del Pd Fiano protesta. Il presidente americano Trump gela Bruxelles: "La civiltà europea rischia di sparire". Guerra ibrida, alcuni droni sorvolano una base francese con sottomarini nucleari: il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito li abbatte. Intanto l'Occidente senza mobilitazione morale lascia la guerra in mano ai tiranni
- Come il presidente americano Trump, anche il magnate Musk (multato dalla Commissione europea) mette nel mirino l'Unione: "Sovranità ai singoli Stati". L'Ue risponde agli attacchi dell'inquilino della Casa Bianca: "Non decidete voi le nostre regole, siamo autonomi". Il ministro della Difesa Crosetto: "Dobbiamo pensare alla nostra sicurezza". Cibo italiano più forte dei dazi: l'export può sfondare il record di 70 miliardi. E sulla tavola di Natale potremmo trovare un regalo: il verdetto sulla cucina italiana patrimonio Unesco
- Lo stato dell'Unione: domani, lunedì 8 dicembre, il presidente ucraino Zelensky vede la Coalizione dei Volenterosi per il negoziato inceppato. L'Ue è ormai il solo asset dell'Ucraina, ma è un'Ue tramortita dalla nuova dottrina del leader americano Trump. Per Kallas, Alto rappresentate Ue per la politica estera, "gli Stati Uniti sono il più grande alleato" di Bruxelles. Il riarmo invece va a mille, con cento missili americani in consegna all'Italia. Guerra in Medio Oriente, l'allarme dei mediatori: "La tregua a Gaza è a rischio"