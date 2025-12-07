Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24

Sulle aperture dei giornali la risposta di Bruxelles al presidente americano Trump: "Siamo noi a decidere le regole che riguardano l'Ue". Dopo la multa per X, il magnate Musk attacca: "L'Unione va abolita". Guerra in Ucraina, domani vertice a Londra fra il leader di Kiev Zelensky e il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron

Milano, acceso l'albero di Natale in Piazza Duomo. FOTO

L'abete rosso di 29 metri è dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano...

Accensione dell albero di Natale in piazza Duomo, Milano 6 Dicembre 2025 ANSA/MATTEO CORNER

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 dicembre: la rassegna stampa

Lo strappo tra Stati Uniti e Ue - con Trump che parla del rischio che l'Europa veda "cancellata"...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la guerra in Ucraina con la linea dura di...

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel...

    Esce da scuola e scompare, ore d'ansia a Portici per una 16enne

    Suamy Rispoli è scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, lo scorso 2 dicembre, dopo essere...

    Catania, squadra pallavolo in ospedale per intossicazione da monossido

    I fatti sono vvenuti durante un match. A renderlo noto è la societa' sportiva Asd Volley 96...

    Cos'è l'Immacolata Concezione e perché si festeggia l'8 dicembre

    La festività ha antiche origini nella tradizione cristiana ed è stata ufficializzata da Pio IX...

    Papa Francesco durante un incontro con i vescovi, sacerdoti e religiosi nella Cattedrale dell Immacolata Concezione, Dili, Timor Est, 10 settembre 2024. ANSA/ALESSANDRO DI MEO