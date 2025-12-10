Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la guerra in Ucraina con Trump che gela Zelensky, contestando la mancata convocazione delle elezioni, e accusa l’Europa di avere leader “deboli” che “non sanno che cosa fare”. Il leader ucraino, che ha incontrato la premier Meloni, replica di essere “pronto alle elezioni anche entro tre mesi se la sicurezza sarà garantita”. Ampio spazio anche alla cronaca di Roma, dove una 23enne ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini fuori dalla metro
- In primo piano la guerra in Ucraina “Trump, ultimatum a Kiev”, dove si racconta della pressione del presidente Usa su Zelensky: “Il tycoon: Zelensky un Barnum. E riattacca l'Europa”. Spazio all’analisi “L’inutilità dell’oro al popolo”. In spalla il reportage dalla Striscia di Gaza “Viaggio a Rafah nei tunnel delle vittime di Hamas”. In primo piano anche all’intervista a Giovanni Rana: “Ricevo ancora lettere d’amore, rinascerei donna”. In taglio basso: “Studentessa fuorisede: violentata da tre uomini all’uscita della metro”.
- La prima pagina apre con “Trump, ultimatum a Kiev”, “Il presidente Usa: ‘Accetti il nostro piano, poi il voto. I leader Ue deboli non sanno cosa fare’. Zelensky vede Meloni e risponde alla Casa Bianca: ‘Pronto a elezioni se garantita la sicurezza’”. In evidenza anche il tema della sanità con “La classifica degli ospedali vince il Nord Sud in ritardo”. Nel taglio centrale: “Ragazza violentata all’uscita della metro” e “Oro di Bankitalia verso l’incontro Lagarde-Giorgetti a Bruxelles”.
- In apertura la guerra in Ucraina “Pace, Zelensky apre ‘Pronto alle elezioni’”, “Incontro con Meloni: mi fido di lei”, con l’analisi “Donald porta Kiev a un patto ingiusto” e l’approfondimento europeo “Perché l’Europa è meglio degli Usa”. In spalla: “Pisani a La Stampa. Il capo della polizia: ‘Così isoleremo le frange violente’”. Spazio anche a “Dalla parte di Ilaria Sula, L’Università la Sapienza ammessa come parte civile al processo”.
- In primo piano l’“Ucraina, (che) si gioca la carta Roma”, sull’incontro Meloni-Zelensky. In alto campeggia l’inchiesta su turismo e investimenti: “Cinema e alberghi di lusso attrazione Capitale”. In primo piano anche l’intervista al ministro Piantedosi: “Albania, pronti a ripartire. Antagonisti, basta con le ambiguità”. In taglio basso: “Io stuprata da 3 uomini all’uscita della metro”.
- In apertura “Superbonus, con i controlli sulle frodi arriva il conto anche per i condomini”, con focus su accertamenti e sanzioni. Al centro pagina “Riscaldamento globale, superata la linea rossa di 1,5 gradi di aumento”. In spalla spazio alla guerra in Ucraina: “Trump attacca ancora l’Europa: ‘Leader deboli’”. In primo piano anche il rapporto Agenas con “Ospedali di eccellenza, solo uno al Sud”. In taglio basso: “India, missione italiana: forum con 200 imprese”.
- La Gazzetta apre con "Il Liverpool passa con un rigorino, l'Inter non Var", riferito alla sconfitta nerazzurra contro il Liverpool: “Nerazzurri beffati, ma fanno troppo poco e alla fine vengono puniti. Bastoni ingenuo il penalty è esagerato. La protesta del club”. In alto l’Atalanta con “Come Dea comanda”, dopo la rimonta sul Chelsea. In taglio basso spazio alla Juventus “Juve riecco il 9” e al Milan “Il Milan non perde Leao: salterà solo il Sassuolo”.
- L’apertura è dedicata all’incontro Zelensky-Meloni “Zelensky: ‘Mi fido di Giorgia” e all’attacco del presidente Usa all’Ue “Trump ai 27: “Nazioni decadenti. E manda un nuovo ultimatum a Kiev”, con “Leone in campo: ‘Nessuna pace senza l’Unione’” e l’analisi “Tante parole, pochi fatti: inutili Volonterosi”. In spalla l’intervista al reporter aggredito a Udine: “Io, giornalista sfigurato dai pro Pal e poi lasciato solo”.
- In primo piano la “manovra: niente voti al Senato in 50 giorni”. Al centro pagina il titolo dedicato alla guerra in Ucraina: “Che deve fare con Trump l’Europa anziché frignare”. Tra i richiami: “Zelensky vede il Papa e Meloni: ‘Pronti al voto’. Donald lo irride”. Spazio anche all’indagine sul San Raffaele: “La coop collegata al ras Chiorazzo per gli infermieri”. In taglio basso: “I giovani canari di Roma ovest: torture in garage”.
- L’apertura è sulla guerra in Ucraina: “Trump umilia i leader Ue. Oggi il piano di pace di Kiev”. Sotto, il titolo sull’incontro a Roma: “Mi fido di lei” con la foto di Zelensky e Meloni. In primo piano:“Cantavano le Bigate Rosse: ‘È arte provocatoria ma non ci sono reati’”. In taglio basso: “Rimandati due ospedali del Sud: l’Ssn arranca ancora. La classifica regione per regione”. In spalla: “Cacciato di casa, accoltella l’inquilino: arrestato 32enne”.
- L’editoriale “Pace, conti, scommesse e nuove generazioni. Viaggio (e tagliando) nell’agenda di Giorgetti, il ministro più influente, con qualche notizia”. In primo piano la guerra in Ucraina: “Difendere Zelensky, eroe della pace” con un focus sugli incontri Zelensky-Papa, Zelensky-Meloni. Tra gli altri richiami: “Come si prende a calci il trumpismo”, e “Il Congresso alleato. La legge americana sulla Difesa limita il governo sul disimpegno in Europa e in Ucraina”.