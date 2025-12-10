Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
10 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la guerra in Ucraina con Trump che gela Zelensky, contestando la mancata convocazione delle elezioni, e accusa l’Europa di avere leader “deboli” che “non sanno che cosa fare”. Il leader ucraino, che ha incontrato la premier Meloni, replica di essere “pronto alle elezioni anche entro tre mesi se la sicurezza sarà garantita”. Ampio spazio anche alla cronaca di Roma, dove una 23enne ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini fuori dalla metro

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la guerra in Ucraina con Trump che gela...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Le tensioni internazionali sull'Ucraina e le relazioni complicate tra Usa e Ue dominano le...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo "l'asse Usa-Russia contro...

16 foto

Ambrogini D’Oro 2025, la cerimonia di premiazione dei vincitori. FOTO

Cronaca

Al teatro Dal Verme si è tenuta la consegna della massima onorificenza concessa dal Comune a chi...

9 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle aperture dei giornali la risposta di Bruxelles al presidente americano Trump: "Siamo noi a...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Palermo, blitz contro clan mafiosi e droga: 50 misure cautelari

    Cronaca

    Per 19 indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti...

    Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio

    Cronaca

    La presunta violenza è avvenuta poco dopo la mezzanotte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre fuori...

    Bimba morta sull'A5, incidente provocato da un furgone poi fuggito

    Cronaca

    Gli investigatori hanno sentito alcuni testimoni e visionato le immagini registrate dalle...