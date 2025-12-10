Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la guerra in Ucraina con Trump che gela Zelensky, contestando la mancata convocazione delle elezioni, e accusa l’Europa di avere leader “deboli” che “non sanno che cosa fare”. Il leader ucraino, che ha incontrato la premier Meloni, replica di essere “pronto alle elezioni anche entro tre mesi se la sicurezza sarà garantita”. Ampio spazio anche alla cronaca di Roma, dove una 23enne ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini fuori dalla metro