Bimba morta sull'A5, incidente provocato da un furgone poi fuggito: si cerca terza auto

Cronaca

Gli investigatori hanno sentito alcuni testimoni e visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'autostrada. Inoltre, proseguono gli accertamenti tecnici per capire perché l'ovetto, che avrebbe dovuto proteggere la bimba, è stato sbalzato fuori dal mezzo

Sarebbe stata tamponata da un furgone l'auto con a bordo la bambina di nemmeno tre mesi morta dopo essere stata sbalzata sulla strada, sabato scorso in un incidente sull'A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Dalle indagini della Procura di Ivrea emerge la conferma che il veicolo su cui viaggiava la piccola con la madre, in direzione Aosta, è uscita di strada non in modo autonomo, ma dopo l'urto col furgone. La persona alla guida del furgone si sarebbe inizialmente fermata, per poi scappare. C'è poi una terza auto, al momento non individuata, che avrebbe successivamente investito la bambina. 

Indagini in corso

Gli investigatori che indagano sulla tragedia di Volpiano hanno sentito alcuni testimoni e visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'autostrada. Inoltre, proseguono gli accertamenti tecnici per capire perché l'ovetto, che avrebbe dovuto proteggere la bimba e che era posizionato sulla Fiat 500X della madre, è stato sbalzato fuori dal mezzo. 

Il luogo dell'incidente

