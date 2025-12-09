Offerte Sky
Maniago, incidente tra bus studenti e auto: 1 morto e ferit

Cronaca

A Maniago un’automobile e un pullman sono stati coinvolti in un incidente stradale lungo la Sr464. La vettura si è scontrata frontalmente con la corriera, sulla quale viaggiavano circa 15 studenti e qualche pendolare. Il conducente dell’automobile è morto sul colpo e diversi ragazzi, trasportati all'ospedale di Pordenone, sono rimasti feriti.

