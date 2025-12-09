Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata, lo scorso sabato 6 dicembre poco dopo la mezzanotte, all’uscita della fermata metro B Jonio a Roma. L'allarme è scattato qualche ora dopo quando la studentessa si è recata in ospedale. Avrebbe raccontato di essere stata bloccata in strada nei pressi della fermata della metropolitana da due uomini e violentata da un terzo: i tre, che la vittima ha descritto come cittadini nordafricani, dopo l’aggressione si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce e sono ora ricercati. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di zona.