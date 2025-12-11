Urbanistica Milano, sequestrato il palazzo “Unico-Brera”: 27 indagati

Un complesso residenziale in pieno centro storico è stato sequestrato nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Al suo posto sorgeva un edificio settecentesco, demolito nel 2006. I pm contestano un presunto abuso edilizio. Gli indagati sono 27

Nuovo sequestro nell’ambito della maxi inchiesta sulla gestione dell’urbanistica a Milano. Il nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, su disposizione del gip, ha posto sotto sequestro il progetto immobiliare “Unico-Brera”, in pieno centro storico, di cui si era già parlato in alcuni atti delle indagini. Il provvedimento riguarda un complesso residenziale di lusso, composto da due edifici di 4 e 11 piani, in via Anfiteatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da due corpi di 5 e 3 piani.

L’indagine



L’indagine ipotizza abusi edilizi e presunti falsi nelle procedure autorizzative. Sono 27 le persone indagate in questo filone, già emerso in precedenti atti dell’inchiesta. In particolare, si inserisce nel filone che lo scorso marzo aveva portato all'arresto dell'ex vicepresidente della Commissione Paesaggio Giovanni Oggioni e a un’interdittiva per l'architetto Marco Cerri. Tra le contestazioni nel sequestro, oltre alla violazione delle normative urbanistiche, figurano ancora una volta il capitolo della sottostima degli oneri di urbanizzazione e un presunto illecito aumento delle cubature e dei volumi della torre in via di realizzazione.