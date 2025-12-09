Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, i settori a rischio

Sul fronte dei bus, tram e metropolitane, l’adesione nazionale è stata confermata dalla Cgil, ma l’applicazione concreta dello sciopero cambia in base ai singoli territori. A Milano, ad esempio, non dovrebbero esserci disagi per i mezzi del trasporto pubblico locale di Atm, che saranno regolari. Storia diversa, invece, per una città come Venezia: Actv garantirà i servizi minimi di navigazione e alcune corse di nave traghetto, mentre per il servizio automobilistico e tranviario verranno garantite tutte le corse in partenza dal capolinea a partire dalle ore 06:00 e fino alle ore 08:59 e a partire dalle ore 16:30 fino alle ore 19:29. Lo stesso vale anche per la città di Torino, dove la Gtt (Gruppo torinese trasporti) ha previsto delle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per il servizio urbano-suburbano, la metropolitana, assistenti alla clientela e personale addetto ai centri servizio cliente. Per il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè-Ceres) i mezzi viaggeranno da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per approfondire: Sciopero, cos’è la precettazione e quali sono le tempistiche