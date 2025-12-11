Firenze, truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore: 9 fermi

La polizia di Stato sta eseguendo nove fermi in diverse province italiane nell’ambito di un’inchiesta su un presunto sistema di false fatturazioni e riciclaggio, avviata dopo una truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Le indagini della squadra mobile di Brescia avrebbero individuato un giro d’affari illecito da 30 milioni di euro in sei mesi. Un decimo indagato risulta irreperibile
Frode milionaria alla onlus Opera di Santa Maria del Fiore, a Firenze. La polizia di Stato sta eseguendo nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento risulta irreperibile.
Le indagini
Le indagini della squadra mobile di Brescia, avviate a marzo 2025 a seguito di una truffa milionaria perpetrata ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Onlus che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del campanile di Giotto e del battistero di San Giovanni di Firenze, avrebbero scoperto un giro d'affari illegale che, nell'arco di circa sei mesi, avrebbe prodotto un trasferimento illegale di denaro stimato in circa 30 milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma alle 10.30 nell’aula Prosperi della Questura di Brescia.
