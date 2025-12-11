Firenze, truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore: 9 fermi

La polizia di Stato sta eseguendo nove fermi in diverse province italiane nell’ambito di un’inchiesta su un presunto sistema di false fatturazioni e riciclaggio, avviata dopo una truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Le indagini della squadra mobile di Brescia avrebbero individuato un giro d’affari illecito da 30 milioni di euro in sei mesi. Un decimo indagato risulta irreperibile

Frode milionaria alla onlus Opera di Santa Maria del Fiore, a Firenze. La polizia di Stato sta eseguendo nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento risulta irreperibile.