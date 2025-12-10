Semestre filtro Medicina, oggi le prove del secondo appello

Alla prima prova, quella di novembre, il 22-23% dei candidati ha ottenuto almeno 18 in due esami su tre; in altre parole, circa uno studente su 5 è riuscito a superare due prove. Nella maggior parte dei casi si tratta di Biologia e Chimica, mentre l'esame più critico è stato Fisica. Due materie sole non bastano per garantire l'ammissione: basta una insufficienza in una delle tre materie per essere esclusi. Le percentuali di studenti che hanno superato tutte e tre le prove si attesterebbero tra il 10% e il 15% e il rischio concreto - se le percentuali di promossi oggi non saranno superiori - è di avere più posti disponibili rispetto agli studenti, una situazione mai accaduta e lontana dall'obiettivo di formare più medici.

