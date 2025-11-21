Medicina, online foto prove: ministero pronto ad annullare esame

Ieri, giovedì 20 novembre per 55mila aspiranti medici si è tenuta la prima prova d'esame dopo il cosiddetto semestre “filtro” o “aperto” iniziato a settembre, la nuova modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina. L'87% di chi ha frequentato le lezioni - in presenza, a distanza o miste - si è iscritto all'esame. Tre le materie da affrontare: Chimica, Fisica e Biologia. Il sistema è stato costantemente monitorato tanto che a che fine giornata è emerso che sono circolate sui social alcune foto delle prove prima della fine dell'esame. Tutte le immagini in circolazione sono state trasmesse dal ministero dell'Università agli atenei, per mezzo della Conferenza dei rettori, affinché possano essere individuati i responsabili e ripristinato il pieno rispetto delle procedure previste, incluso l'annullamento della prova.