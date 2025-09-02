Cronaca
Test di Medicina, quando il "promosso al 100%" diventa ingannevole
Sono società attive da anni, che hanno formato migliaia di aspiranti medici con successo. Ma ora il test è cambiato e i loro messaggi pubblicitari non convincono più la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che ha presentato un ricorso all’Antitrust
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi