Test Medicina 2025, pubblicati risultati semestre filtro

Gli esami per questo primo appello si sono svolti il 20 novembre scorso; il prossimo appello è atteso per il 10 dicembre e le iscrizioni sono aperte fino al 6 dicembre. I futuri medici, circa 53mila hanno affrontato tre esami - Chimica, Fisica e Biologia - per poter aspirare a continuare i propri studi in Medicina

È tra il 10 e il 15% la percentuale dei promossi nelle tre materie al primo appello degli esami di Medicina. È quanto emerge sulla base dei dati di alcuni atenei. Il quadro appare omogeneo, non ci sono grandi differenze territoriali sui voti. Gli esami per la seconda prova sono fissati per il 10 dicembre. C’è il rischio per la prima volta che il numero di studenti ammessi a Medicina sia inferiore ai posti disponibili: per poter proseguire negli studi infatti bisogna aver superato tutti e tre gli esami richiesti, ovvero Chimica, Biologia e Fisica.

Seconda prova il 10 dicembre, rischio ammessi inferiore a posti

I risultati del primo appello del test di Medicina 2025 per il semestre filtro sono stati pubblicati sul portale Universitaly, dove tutti i candidati possono consultarli inserendo le proprie credenziali. Dopo la pubblicazione, gli studenti hanno 48 ore di tempo per scegliere se confermare il punteggio ottenuto oppure rifiutarlo e ripresentarsi al secondo appello, fissato per il 10 dicembre. Gli esami per questo primo appello si sono svolti infatti il 20 novembre scorso; il prossimo appello è atteso per il 10 dicembre e le iscrizioni sono aperte fino al 6 dicembre. I risultati del secondo appello saranno pubblicati entro il 23 dicembre sempre sulla piattaforma Universitaly. I futuri medici, circa 53mila hanno affrontato tre esami - Chimica e biochimica, Fisica e Biologia - per poter aspirare a continuare i propri studi in Medicina immatricolandosi ufficialmente. Ogni esame, della durata di 45 minuti, era costituito da 31 domande a scelta multipla o a completamento. Per superare ciascuna prova è necessario ottenere almeno 18 punti su 30.