Test Medicina 2025, oggi i risultati: quando escono e cosa sapere

I risultati del primo appello del test di Medicina 2025 saranno disponibili oggi. Dopo aver sostenuto la prima sessione degli esami per l'accesso ai corsi della facoltà di Medicina, che si è svolta lo scorso 20 novembre, gli studenti avranno oggi la possibilità di visionare le proprie prove, in attesa del secondo appello previsto il 10 dicembre. Il test, introdotto con la riforma voluta dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini, rappresenta infatti una prima prova per verificare il grado di preparazione degli studenti durante il semestre filtro. Solo con il superamento del test è possibile accedere ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Le tre prove

Le tre prove d'esame riguardano le materie obbligatorie del semestre aperto: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Come si legge ancora sul sito del Ministero, ogni esame prevede 31 domande a risposta multipla o a completamento, una durata di 45 minuti e un ordine prestabilito delle prove (Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia).

I risultati del primo appello

Gli esiti degli esami sostenuti il 20 novembre vengono pubblicati il 3 dicembre 2025 sul portale Universitaly. Ma come funziona il punteggio? Per essere ammessi alla graduatoria nazionale, è necessario superare tutte e tre le prove ottenendo almeno 18/30 in ciascuna.

Il punteggio sarà attribuito secondo criteri standard: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 per ogni risposta omessa, -0,1 per ogni risposta errata (con valutazione in trentesimi e arrotondamento all’unità solo in caso di superamento della soglia minima). È prevista anche la lode (+1 punto). Gli studenti potranno anche decidere di rinunciare al voto ottenuto nel primo appello, comunicando la propria decisione entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati.

Il secondo appello

Come si legge sul sito del Ministero dell'Università, il secondo appello d'esame è fissato il 10 dicembre 2025. Per questa sessione, le iscrizioni resteranno aperte fino al 6 dicembre e gli esiti del test verranno invece pubblicati entro il 23 dicembre 2025. Come specifica ancora il dicastero, “ad ogni appello, tutti gli studenti potranno decidere liberamente quanti esami sostenere - uno, due o tutti e tre - in base alla propria preparazione e disponibilità”. E “indipendentemente dal numero di prove scelte”, i candidati dovranno “presentarsi entro l’orario stabilito dall’Ateneo e rimanere in aula fino alla conclusione della terza prova, anche se si è scelto di sostenere un solo esame”.

L'immatricolazione

La votazione determinerà poi la graduatoria finale del semestre filtro, che verrà pubblicata il 12 gennaio 2026. E a partire dal giorno successivo, il 13 gennaio 2026, Gli studenti potranno effettuare l'immatricolazione nel corso di laurea selezionato. L'immatricolazione deve essere completata entro il 16 gennaio 2026 (senza possibilità di proroga).