Le parole Google del 2025: Papa Francesco, Israele e Lucio Corsi

Cronaca
L'analisi evidenzia che è stato un anno di grandi addii che ha suscitato l'interesse degli internauti come la morte di Papa Francesco. Emergono anche Baudo, Armani, Robert Redford e le gemelle Kessler. Tra i grandi temi di attualità in cima alla lista delle domande degli utenti ci sono la guerra in Medio Oriente, il successore di Papa Francesco e Sarkozy in carcere . Nella sezione spettacoli spicca l'artista Lucio Corsi, arrivato secondo allo scorso festival di Sanremo

L'addio a papa Francesco, i temi legati al medio Oriente e Israele, l'exploit del cantante Lucio Corsi a Sanremo. Sono questi alcuni temi o persone che nel 2025 in Italia hanno fatto registrare il maggiore incremento di ricerche, contenuti nella consueta analisi “Un anno di ricerche di Google”. 

I grandi adii

L'analisi evidenzia che è stato un anno di grandi addii che ha suscitato l'interesse degli internauti. In primis la morte di papa Francesco il 21 aprile 2025 che ha provocato un'ondata di commozione e presenze internazionali a Roma in un delicato momento geopolitico. Ma anche lo storico volto televisivo Pippo Baudo, il re della moda Giorgio Armani, Robert Redford, l'addio delle gemelle Kessler, unite fino alla fine, e di Eleonora Giorgi.

L’attualità

 I grandi temi di attualità spiccano nella lista delle domande che gli utenti hanno rivolto a Google nel 2025. Tra questi “perché Israele ha attaccato l'Iran e Gaza?”, ma anche “perché Leone XIV?', il successore di papa Francesco”, “perché Los Angeles brucia? “ in riferimento ai roghi che quasi un anno fa hanno lambito Hollywood, “perché Sarkozy è in carcere” . 

Lo spettacolo e lo sport

Un corposo spazio nelle classifiche delle tendenze 2025 di Google lo occupano gli spettacoli. Spicca l'artista Lucio Corsi, arrivato secondo allo scorso festival di Sanremo: è in cima alla lista dei personaggi e delle canzoni con 'Volevo essere un duro'. Nella stessa lista c'è anche Olly (il vincitore dello stesso festival), Bianca Balti, la modella che ha testimoniato sui social la sua malattia, e i tennisti Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. 

I film e le serie tv

Il film che emerge dalle ricerche su Google nel 2025 è Conclave uscito proprio pochi mesi prima della morte di papa Francesco; la serie tv Monster: La storia di Ed Gein; tra le ricette al top c'è il casatiello napoletano. Infine, in cima alla lista dei 'cosa significa' figura la parola parafilia, cioè le pulsioni sessuali che possono sconfinare in deviazioni; a seguire 'la separazione delle carriere' in relazione alla riforma della giustizia su cui si dovrebbe tenere un referendum in Italia tra pochi mesi.  

