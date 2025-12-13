Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

SkiTap26, il bracciale che rivoluziona pagamenti e skipass

NOW
Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

In attesa dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Visa e Intesa Sanpaolo presentano SkiTap26, il nuovo bracciale indossabile che unisce in un unico dispositivo pagamenti contactless e funzione skipass. L’innovazione nasce dalla collaborazione con Tapster e Snowit e promette di semplificare la vita degli appassionati di sport invernali.

Il wearable, resistente e comodo, sfrutta la tecnologia NFC per i pagamenti e RFID per l’accesso agli impianti sciistici. Associato a una carta Intesa Sanpaolo su rete Visa, SkiTap26 consente di pagare con un semplice gesto del polso. Allo stesso tempo, grazie all’integrazione con Snowit, permette di caricare skipass giornalieri o abbonamenti SnowitPass, garantendo l’ingresso a oltre 50 località sciistiche convenzionate.

Il bracciale è già disponibile online a 29,90 euro sui siti di Tapster e Snowit, sia via app che web. Una volta ordinato, arriva in un packaging personalizzato con istruzioni per configurare le funzioni desiderate. Non è obbligatorio attivare entrambe le modalità: l’utente può scegliere se utilizzare solo il pagamento, solo lo skipass o entrambi.

Con SkiTap26, Visa e Intesa Sanpaolo puntano a rendere più fluida e integrata l’esperienza degli sport invernali, in linea con la crescente digitalizzazione dei servizi e con l’attesa di un evento globale come Milano Cortina 2026.

SkiTap26
SkiTap26

Tecnologia: Ultime notizie

Redmi Pad 2 Pro, ampio display e versatile

NOW

Il Redmi Pad 2 Pro è un tablet da 12,1 pollici di fascia media. Ha un display ampio e fluido,...

Acer Predator Helios 18 AI, il laptop che vuole sostituire il desktop

Massimo Gucciardi

SkiTap26, il bracciale che rivoluziona pagamenti e skipass

NOW

In attesa dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Visa e Intesa...

Tesla, guida autonoma FSD salva un automobilista colpito da infarto

Tecnologia

L’uomo, residente a Reno, si è sentito male mentre si trovava al lavoro. Impossibilitato a...

Game of the Year 2025, Clair Obscur Expedition 33 vince i Game Awards

Tecnologia

Oltre a gioco dell'anno, i premi ottenuti da Clair Obscur: Expedition 33 sono miglior gioco...

Tecnologia: I più letti