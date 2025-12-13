SkiTap26, il bracciale che rivoluziona pagamenti e skipass

In attesa dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Visa e Intesa Sanpaolo presentano SkiTap26 , il nuovo bracciale indossabile che unisce in un unico dispositivo pagamenti contactless e funzione skipass . L’innovazione nasce dalla collaborazione con Tapster e Snowit e promette di semplificare la vita degli appassionati di sport invernali.

Il wearable, resistente e comodo, sfrutta la tecnologia NFC per i pagamenti e RFID per l’accesso agli impianti sciistici. Associato a una carta Intesa Sanpaolo su rete Visa, SkiTap26 consente di pagare con un semplice gesto del polso. Allo stesso tempo, grazie all’integrazione con Snowit, permette di caricare skipass giornalieri o abbonamenti SnowitPass, garantendo l’ingresso a oltre 50 località sciistiche convenzionate.

Il bracciale è già disponibile online a 29,90 euro sui siti di Tapster e Snowit, sia via app che web. Una volta ordinato, arriva in un packaging personalizzato con istruzioni per configurare le funzioni desiderate. Non è obbligatorio attivare entrambe le modalità: l’utente può scegliere se utilizzare solo il pagamento, solo lo skipass o entrambi.

Con SkiTap26, Visa e Intesa Sanpaolo puntano a rendere più fluida e integrata l’esperienza degli sport invernali, in linea con la crescente digitalizzazione dei servizi e con l’attesa di un evento globale come Milano Cortina 2026.