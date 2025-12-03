Dopo Roma un’altra "lista degli stupri" nel bagno di un liceo a Lucca

Offerte Sky
"Lista degli stupri", dopo quello di Roma nuovo caso nel bagno di un liceo a Lucca

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Un elenco, con i nomi di due ragazze, è stato trovata questa mattina su un muro nei bagni dei maschi del liceo scientifico Vallisneri, come riporta Il Tirreno. La dirigente scolastica l'ha fatta immediatamente cancellare e ha chiamato la Polizia che ha avviato le indagini per capire chi ci sia dietro al gesto. L'episodio arriva a pochi giorni dalla scoperta di un’altra “lista stupri”, al liceo Giulio Cesare della Capitale

Dopo Roma, anche Lucca. Una "lista stupri" con i nomi di due ragazze è stata trovata questa mattina su un muro nei bagni dei maschi del liceo scientifico Vallisneri, come riporta Il Tirreno. La dirigente scolastica l'ha fatta immediatamente cancellare e ha chiamato la Polizia che ha avviato le indagini per capire chi ci sia dietro al gesto. Questo caso arriva pochi giorni dopo la scoperta di un’altra “lista stupri”, al liceo Giulio Cesare di Roma.

 

Il precedente al liceo Giulio Cesare di Roma

Il caso di Lucca sembra configurarsi come un tentativo di emulare la "lista stupri" - con i nomi di otto ragazze e di un ragazzo - comparsa nei bagni maschili del liceo Giulio Cesare, nella Capitale, settimana scorsa. La denuncia era arrivata dal collettivo Zero Alibi,  il 29 novembre, e l'accaduto era stato condannato anche dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara che lo aveva definito "un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente". Dure le reazioni della scuola e delle famiglie. "Ottusi graffiti vandalici", aveva scritto in una nota ufficiale la preside dell'istituto romano, invitando i colleghi docenti a proporre “attività formative contro ogni forma di violenza”.

