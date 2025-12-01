Lista stupri Giulio Cesare, alunni: "Si pensa solo a immagine scuola"

La dirigente scolastica, Paola Senesi, difende l'istituto: "Sempre impegnati nella proposta condivisa di iniziative miranti a incrementare un reciproco rispetto tra uomo e donna e a contrastare ogni forma di violenza". E poi conclude: "Forse la scritta è proprio reazione alle iniziative del Liceo contro violenza". Scettici i rappresentanti d'istituto: "Priorità della dirigenza sia stata quella di proteggere l'immagine dell'istituto più che di affrontare le difficoltà"

Si indaga sulla " lista degli stupri "- con i nomi di 8 ragazze e di un ragazzo - comparsa nei bagni del liceo romano Giulio Cesare. Oggi, 1° dicembre, tocca alla preside dell’istituto, Paola Senesi, parlare con la Squadra Mobile e la Digos della Questura di Roma, per gli eventuali profili politici connessi alle elezioni studentesche. Intanto, la dirigente ha rilasciato un comunicato per affrontare la questione, di fatto rivendicando che il Giulio Cesare “lungi dall’essere indifferente alla problematica, è al contrario impegnato costantemente nella proposta condivisa di iniziative miranti a incrementare un reciproco rispetto tra uomo e donna e a contrastare ogni forma di violenza” e che “non è certo una scuola connotata da un clima di violenza”. Le parole di Senesi accompagnano la presa di posizione dei rappresentanti d'istituto, che reclamano "il diritto ad una scuola che non si limiti a 'salvare la facciata' ma che affronti davvero ciò che accade al suo interno".

Preside Giulio Cesare: "Forse la scritta è reazione alle iniziative del Liceo contro violenza"

Il comunicato della dirigente scolastica si apre riconoscendo che la "scritta ottusa e scriteriata apparsa nei giorni scorsi all’interno di un bagno maschile ha suscitato molte reazioni mediatiche che si sono tradotte in titoli a tutta pagina e articoli molto corposi". Da qui, subito la difesa della scuola: "A tale proposito, onde evitare malintesi, è opportuno precisare che il Liceo Giulio Cesare di Roma valorizza attività anche creative per il riconoscimento pieno della pari dignità tra uomo e donna, cui partecipa massicciamente il corpo studentesco insieme con i docenti della scuola". Poi l'elenco delle attività intraprese, fino alla conclusione: "È lecito ipotizzare che la scritta possa essere considerata come una reazione all’incisività delle iniziative poste in atto all’interno del Liceo".

I rappresentanti d'istituto: "Priorità della dirigenza è proteggere immagine istituto"

"Molti di noi percepiscono che, di fronte a questi problemi, la priorità della dirigenza sia stata quella di proteggere l'immagine dell'istituto più che di affrontare le difficoltà in modo trasparente e concreto", scrivono i rappresentanti di istituto del liceo. "Questa sensazione ci ferisce e ci spinge a mobilitarci. Non siamo qui contro una persona. Siamo qui per un principio: una scuola è credibile non quando appare perfetta, ma quando sa riconoscere, ascoltare e intervenire. Chiediamo che le criticità non vengano minimizzate o coperte, ma affrontate con coraggio, responsabilità e dialogo reale", scrivono ancora i ragazzi.

La lettera dei genitori

Per mercoledì 3 dicembre i genitori e gli studenti hanno ottenuto un colloquio con la dirigente scolastica. In una lunga missiva, che oggi è stata letta in tutte le classi, i genitori si sono rivolti direttamente agli autori del gesto: "Siccome non sapevate come rispondere alle loro idee avete risposto ai loro corpi, minacciandoli. Un gesto antico quanto il patriarcato stesso".