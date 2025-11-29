Roma, "lista stupri" su muro liceo Giulio Cesare. Valditara: "Grave"

Offerte Black Friday
Roma, "lista stupri" sul muro del liceo Giulio Cesare. Valditara: "Fatto grave"

Cronaca
Getty - Coillettivo Zero Alibi

Un elenco di nove nomi di ragazze è comparso sui muri dei bagni maschili dell'istituto romano. Un episodio che, denunciato dal collettivo Zero Alibi, è stato condannato anche dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che lo ha definito "un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente”. Il gesto ha scatenato le dure reazioni della scuola e delle famiglie. “Ottusi graffiti vandalici”, ha scritto la preside in una nota

Un elenco di nomi di ragazze scritto sul muro, e accanto la scritta: “Lista stupri”. È ciò che è accaduto all'interno dei bagni maschili del liceo Giulio Cesare a Roma. Un episodio che, denunciato dal collettivo Zero Alibi, è stato condannato anche dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che lo ha definito "un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente”. Il gesto ha scatenato le dure reazioni della scuola e delle famiglie. “Ottusi graffiti vandalici”, ha scritto in una nota ufficiale la preside dell'istituto romano, invitando i colleghi docenti a proporre “attività formative contro ogni forma di violenza”.

Valditara: “A scuola non c'è spazio per violenza e discriminazione”

Dopo aver condannato il gesto, il ministro dell'Istruzione ha poi sottolineato che “con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere”. Poi ha aggiunto: “Verificheremo anche come stanno andando all'interno del liceo i corsi di educazione al rispetto della donna e di educazione alle relazioni previsti per la prima volta obbligatoriamente dalle nuove Linee guida sulla educazione civica e che lo scorso anno hanno dato risultati molto importanti nella gran parte delle scuole superiori italiane”. Per Valditara, “il rispetto è un valore imprescindibile” e “nella scuola italiana non vi è spazio per la violenza e la discriminazione".

Il collettivo Zero Alibi: “Un gesto di una gravità inconcepibile”

A denunciare l'accaduto è stato il collettivo Zero Alibi. “Nella nostra scuola nel bagno dei maschi del secondo piano è comparsa una scritta aberrante: "Lista stupri" e a seguire una serie di nomi di studentesse”, hanno scritto i membri del collettivo. “Un muro può essere cancellato, ma la cultura alla base del messaggio no, va combattuta. Questo gesto oltre a essere di una gravità inconcepibile, dimostra la società patriarcale in cui ancora oggi tuttə noi viviamo”, hanno aggiunto. E ancora: “Usare la violenza sessuale come arma, come minaccia o scherno, significa alimentare ed essere parte attiva della stessa cultura che ogni giorno uccide, ferisce, opprime, umilia e zittisce le donne. Significa sentirsi autorizzati a trattare i corpi femminili come oggetti, come bersagli, come componenti di una lista. E questo è intollerabile”.

