Fare prevenzione a scuola ridurrebbe il numero dei femminicidi?

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana ci parla di come l'educazione sessuoaffettiva nelle scuole può incidere sul fenomeno dei femminicidi e della violenza di genere