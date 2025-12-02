Offerte Black Friday
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 dicembre: la rassegna stampa

C'è la nuova escalation di tensioni tra Nato e Russia sulle aperture dei giornali in edicola. A innescarla le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, che ipotizza strategie più aggressive da parte dell'Alleanza Atlantica prima di correggere il tiro. Mosca: "Dichiarazioni irresponsabili". Grande spazio anche alla scomparsa di un'icona del tennis come Nicola Pietrangeli: morto a 92 anni il primo italiano a vincere uno Slam e la Davis da capitano. Sugli sportivi in primo piano l'infortunio di Vlahovic

