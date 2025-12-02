Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 dicembre: la rassegna stampa

C'è la nuova escalation di tensioni tra Nato e Russia sulle aperture dei giornali in edicola. A innescarla le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, che ipotizza strategie più aggressive da parte dell'Alleanza Atlantica prima di correggere il tiro. Mosca: "Dichiarazioni irresponsabili". Grande spazio anche alla scomparsa di un'icona del tennis come Nicola Pietrangeli: morto a 92 anni il primo italiano a vincere uno Slam e la Davis da capitano. Sugli sportivi in primo piano l'infortunio di Vlahovic
- Sono le nuove tensioni tra Nato e Russia a prendersi la scena sulla maggior parte dei quotidiani in edicola oggi. L'escalation fa seguito alle parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, che ipotizza azioni più aggressive dell'Alleanza Atlantica prima di correggere il tiro. Sul Corriere della Sera in primo piano anche la scomparsa di una leggenda del tennis come Nicola Pietrangeli, morto ieri a 92 anni. Caso Pifferi, assolta la legale e le psicologhe
- Sulla' 'tensione Nato-Russia sull'attacco preventivo' si concentra anche la prima di Repubblica, con Mosca che parla di "dichiarazioni irresponsabili" a proposito delle parole pronunciate ieri da Cavo Dragone: Macron e Zelensky sentono i leader europei. Fotonotizia dedicata anche qui all'addio a Nicola Pietrangeli, mentre Meloni critica l'Università di Bologna per il no ai corsi militari
- 'Piani Nato, scontro con Mosca' è il titolo principale, sulla stessa falsariga degli altri quotidiani nazionali, della Stampa. Malumori nell'esecutivo italiano per l'uscita del militare: "Più prudenza". Oggi Witkoff da Putin, Meloni: "Russia dia il suo contributo". Fotonotizia anche in questo caso per Pietrangeli, il primo italiano a vincere uno Slam e la Davis in Cile da capitano
- Non si discosta dalle altre aperture nemmeno Il Messaggero, che cita nuovamente l'ipotesi di una Nato "più aggressiva" per la guerra ibrida russa. Nuova offensiva di Mosca. Mattarella: "Dalla mancata difesa comune conseguenze drammatiche". Spazio anche alla sentenza della Corte Costituzionale che ha scagionato una donna dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale per uno schiaffo tirato a un agente
- 'Il signore del tennis' è la scelta della Gazzetta dello Sport per celebrare Pietrangeli nel giorno della sua scomparsa: se ne va il primo italiano capace di conquistare uno Slam, ma anche un'icona di stile. Taglio alto per la presentazione dell'edizione 2026 del Giro d'Italia. Di spalla, invece, l'infortunio di Dusan Vlahovic: per il serbo stop fino a marzo
- Il crac del centravanti della Juventus apre la prima del Corriere dello Sport: bianconeri nei guai, il numero 9 sarà a box per almeno tre mesi. Spazio a Jonathan David a partire dalla sfida di stasera in Coppa Italia con l'Udinese. Taglio alto anche qui per il saluto a Pietrangeli, definito 'il maestro'
- Su Tuttosport in primo piano le parole del vincitore dell'edizione 2025 del Golden Boy, Desiré Doué. L'asso del Psg, miglior under 21 d'Europa, da Torino indica la strada verso il successo. Choc Vlahovic per Juve, ora aumentano le responsabilità per Yildiz
- Sul Giornale c'è spazio per quello che viene definito 'psicodramma a sinistra' in seguito alle parole pronunciate da Francesca Albanese sull'assalto alla redazione della Stampa. I sindaci Pd si spaccano sulla cittadinanza alla relatrice Onu finita al centro di nuove polemiche
- Sul Sole 24 Ore si parla di una 'transizione 5.0' semplificata. Basterà l'autocertificazione degli obiettivi di risparmio energetico. Appello dei sindaci: politiche per la casa e investimenti per ridurre i gap nelle città
- Sul Fatto Quotidiano si torna a parlare delle esternazioni di Cavo Dragone, definite senza mezzi termini 'una bomba sui negoziati'. L'ammiraglio fa infuriare pure il governo, mentre Witkoff vola da Putin. Zelensky: "Progressi al tavolo dei colloqui"
- 'L'ammiraglio gioca alla guerra' scrive Libero, criticando le parole poi in parte ritrattate del militare italiano. Il Cremlino: vogliono l'escalation. Corsi militari esclusi dall'università a Bologna, ira di Meloni
- In prima pagina sul Manifesto i sistemi di sorveglianza della società Palantir che, secondo il quatidiano, sarebbero utilizzati negli Stati Uniti per dare la caccia ai migranti, "acquisire bersagli" in scenari di guerra e sarebbero alla base dei progetti postbellici di Israele e Casa Bianca in Palestina
- 'La Nato avvisa il Cremlino: sì ad attacchi preventivi' titola Il Resto del Carlino. Fotonotizia a centro pagina per la scomparsa di Pietrangeli e anche qui in evidenza lo scontro tra Meloni e l'Università di Bologna e la spaccatura dei sindaci sulla cittadinanza onoraria ad Albanese