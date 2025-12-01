Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, i colloqui Usa-Ucraina di Miami. Trump vede “buone chance” per un accordo di pace dopo un confronto definito “tosto ma molto costruttivo”. Spazio anche ai tre attivisti italiani rimasti feriti in un raid condotto da coloni israeliani vicino a Gerico, in Cisgiordania. A Sanremo 2026, tra debutti e ritorni, saranno 30 i Big in gara: per Carlo Conti sarà un Festival con “tanti sapori per tutti i gusti”
- In apertura “Ucraina-Usa, vertice a ostacoli”, sui negoziati in Florida che “continuano, ma rimane tanto da fare”, con il richiamo all’aggressione in Cisgiordania “tre attivisti italiani aggrediti dai colonI” e “Netanyahu (che) chiede la grazia: ‘Per il bene del Paese’”. In spalla, l’intervista al ministro della Difesa: “Bisogna garantire che l’esercito russo non li attacchi mai più”. In taglio alto spazio allo sport con “Il Napoli passa a Roma, l’Inter vince a Pisa”. In basso Sanremo: “Meno big e più sorprese: i 30 di Sanremo”.
- L’apertura riguarda la guerra in Ucraina: “Corruzione a Kiev non aiuta”, con il riferimento ai colloqui Usa-Ucraina a Miami. In spalla, il commento di Concita De Gregorio: “Quei ragazzi che non sanno cosa dicono”. In evidenza anche il Medio Oriente con “Netanyahu chiede la grazia: attivisti italiani aggrediti dai coloni”. In taglio basso spazio alla cronaca con “Stuprata a Milano nelle strade della movida” e al Festival di Sanremo con “Rap, indie e il ritorno di Patty Pravo: i 30 big (e non) in gara a Sanremo”.
- In apertura “Gli italiani feriti dai coloni: botte anche alle donne”, con il commento “L’agonia di Gaza è già dimenticata”. In spalla, la riflessione politica: “La sinistra e la strada stretta delle leader al potere”. Tra i titoli principali, il richiamo a Zelensky: “Zelensky, la morsa di Trump e Putin”. In taglio basso il reportage: “Perché i genitori nei boschi non sono padroni dei figli”.
- In apertura “Tre italiani aggrediti dai coloni”, “Non sono gravi, Netanyahu chiede la grazia a Herzog”. In evidenza anche i colloqui per la pace in Ucraina: “Colloqui di pace Usa-Kiev in Florida, Rubio: vogliamo un’Ucraina sovrana”. In primo piano anche “Il processo tributario va online”, “In vigore da oggi le regole per svolgere in sicurezza le udienze da remoto: obbligo di server nella Ue e utilizzo della piattaforma Teams”. In taglio basso, la sfida all’Olimpico: “Muro Napoli, la Roma si ferma”.
- L’apertura è dedicata alla qualità della vita: “Trento, Bolzano, Udine: il trionfo dell’arco alpino”. Al centro pagina l’approfondimento economico: “Dividendi, la manovra guarda alla Ue”. In spalla il dato sull’immigrazione: “Minori stranieri soli a quota 18mila”. Tra i titoli principali anche il mercato del lavoro: “Sgravi contributivi per assumere gli under 35 al rush finale”. E “Alpi, sale il mercato di fascia alta: Cortina traina tutte le Dolomiti”.
- L’apertura è dedicata al grande titolo “È sempre lui”, con riferimento alla doppietta di Lautaro. Lautaro “La gente parla, io segno”, “L’Inter si rilancia a Pisa”. In alto “Senti che Napoli”, che celebra il gol di Neres e il sorpasso sulla Roma, con Conte in testa insieme ad Allegri. In spalla spazio al Milan con “Leao forza nove”. In taglio basso, il richiamo ai motori con “All’ultima curva”, “Trionfo Verstappen in Qatar. Che pasticcio la McLaren. Norris resta primo. Piastri terzo”.
- In primo piano l’inchiesta sulla scalata a Mediobanca “Dubbi delle toghe sulla vendita, però il Tesoro ha salvato Mps”. Gli editoriali: “Contro La Stampa un atto terroristico” e “Albanese danneggia l’Onu e l’Italia”. In spalla, spazio al nuovo emendamento: “L’oro rimane in Bankitalia, ma la riserva è degli italiani”. Il richiamo politico è sugli scontri di Torino con “La sinistra difende i violenti”. Spazio anche alla guerra in Ucraina con “Colloqui Usa-Kiev: ‘C’è ancora da fare’”
- In primo piano “Indagine Mediobanca: cosa rischia e cosa teme il governo”, con riferimenti ai presunti “patti occulti”. In alto, sul Medio Oriente, il titolo “Bibi chiede una strana amnistia. I suoi coloni malmenano tre italiani”. Dal fronte ucraino, “Umerov, negoziatore indagato per tangenti: ‘Colloqui tosti in Usa’”. L’editoriale: “Ma mi faccia il piacere”. In primo piano anche: “La secessione per i ricchi: uno schiaffo alla Consulta”.