Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, i colloqui Usa-Ucraina di Miami. Trump vede “buone chance” per un accordo di pace dopo un confronto definito “tosto ma molto costruttivo”. Spazio anche ai tre attivisti italiani rimasti feriti in un raid condotto da coloni israeliani vicino a Gerico, in Cisgiordania. A Sanremo 2026, tra debutti e ritorni, saranno 30 i Big in gara: per Carlo Conti sarà un Festival con “tanti sapori per tutti i gusti”

