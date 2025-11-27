Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 novembre: la rassegna stampa

Tra i temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola, il dibattito politico sul Ddl Consenso con Meloni che promette: "Agiremo per bene, senza fretta", mentre Salvini sottolinea: "Scatena vendette". Focus poi sull'Ucraina e sulla "bufera" ricaduta su Steve Witkoff che avrebbe "suggerito ai russi il piano di pace". Dagli Usa il racconto della sparatoria che ha coinvolto due uomini della Guardia Nazionale. Ancora, per lo sport, i risultati delle squadre italiane in Champions League
- Il dibattito sulla norma del consenso in relazione alle violenze sessuali in primo piano: "Consenso, faremo la legge". Meloni: "Agiremo per bene, senza fretta". No di Salvini: "Scatena vendette". Ucraina, bufera su Witkoff: "Suggeriva ai russi il piano di pace". Usa: "Colpiti due uomini della Guardia Nazionale". Giustizia, parla Barbera: "Carriere separate, perchè sono a favore. Nel Pd tanti come me". Verso i Giochi: "Accesa la fiamma olimpica, il viaggio per Milano-Cortina".
- La politica in apertura: "Schlein sfida Meloni al confronto". Invito ad Atreju: "Ma solo con lei". E il governo "rilancia il premierato". Usa: "Attacco contro i soldati, Trump blinda Washington". Spari alla Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca. Ucraina, bufera su Witkoff: "In una telefonata consigli a Putin". Manovra: "Intesa su affitti brevi ed Isee, sale la tassa sulle banche. Un caso l'oro di Bankitalia". Hong Kong: "Strage nei grattacieli". Garlasco: "Il Dna sulle unghie è di Sempio"
- "Stupri, lo sgmabetto di Salvini", titola in apertura il quotidiano torinese. Il ministro "fa saltare l'intesa bipartisan" e dice: "Sul consenso rischi di vendette". Il governo: "A gennaio la legge elettorale, no di Pd e M5S". Schlein invitata ad Atreju: "Sì, ma con Meloni". Usa: "Spari vicino alla Casa Bianca. Colpiti due agenti, un fermo". Guerra in Ucraina: "Quei pericolosi flirt tra Trump e lo Zar". Intervista a Roberto Bolle: "Io e la fatica di ballare".
- Usa: "Casa Bianca choc, spari sui militari". Colpiti due soldati, catturato l'attentatore. Ira di Trump: "Puniremo questo animale". Manovra: "Norma per Roma". Emendamenti bipartisan "per dare alla Capitale risorse certe, trattenendo più Imu". Ddl Consenso, Salvini: "Rischio vendette". Caso Willy Monteiro: "La linea dura della Cassazione, punizione severa per i fratelli Bianchi".
- Champions League: "Inter non va". L'Atletico Madrid vince all'ultimo secondo, Lautaro ancora sostituito. Chivu: "Bisogna essere più cattivi". Super debutto per Palladino: "Tanta Atalanta". Lookman "fenomeno" nella vittoria della Dea a Francoforte. Intervista a Rabiot: "Il mio Milan nato per vincere". Europa League: "Roma e Bologna, fate come in campionato!"
- Ancora la Champions in primo piano. Inter: "Non fa male". Nerazzurri sconfitti contro l'Atletico Madrid di Simeone, Gimenez "beffa" i nerazzurri nel finale. Atalanta "scatenata": tre gol all'Eintracht. Juventus: "Yildiz e la cura Spalletti". Napoli: "Conte strappa con Neres e Lang". Milan: "Il mercato per aiutare Allegri". Europa League: "Roma, sfida da leader".
- "L'ottimizzatore". La Juventus trova "nuove risorse, il lavoro di Spalletti inizia a vedersi". Champions League: "Atletico, che testata all'Inter!". Gimenez colpisce al '93: finisce 2 a 1 per gli spagnoli. Bene la Dea, con uno spettacolare 3 a 0 a Francoforte: "Riecco il luna park Atalanta". Milan all'attacco: "Franculino per Allegri". Toro, idea Ghilardi dalla Roma.
- "La sinistra dei furbetti" è il titolo d'apertura. Bufera sui governatori Dem: "Giani in Prefettura in soccorso della sua vice, Emiliano chiede gli scatti di carriera anche se da 22 anni non fa il pm". Ddl Consenso: "Scontro sull'onere della prova". Caso Open Arms: "La Cassazione sconfessa i pm anti-Salvini".