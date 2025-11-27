Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 novembre: la rassegna stampa

Tra i temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola, il dibattito politico sul Ddl Consenso con Meloni che promette: "Agiremo per bene, senza fretta", mentre Salvini sottolinea: "Scatena vendette". Focus poi sull'Ucraina e sulla "bufera" ricaduta su Steve Witkoff che avrebbe "suggerito ai russi il piano di pace". Dagli Usa il racconto della sparatoria che ha coinvolto due uomini della Guardia Nazionale. Ancora, per lo sport, i risultati delle squadre italiane in Champions League