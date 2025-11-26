Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il "dietrofront" del centrodestra alla legge contro lo stupro e la protesta delle opposizioni. Poi, il monito del presidente Mattarella l'indomani della Giornata contro la violenza sulle donne: "Educare al rispetto". Spazio anche all'Ucraina, con il sì di Kiev al piano proposto da Donald Trump e il gelo da parte della Russia. Spazio anche al caso Pandorogate, con la richiesta da parte dei pm di un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni
- In primo piano le elezioni regionali: "Scintille tra i partiti dopo il voto". Spazio anche alla norma sul femminicidio con la "frenata sul consenso libero contro le violenze": "Protestano le opposizioni". Spazio anche al monito di Mattarella contro la violenza sulle donne: "Educare al rispetto". In prima pagina anche l'Ucraina: "Avanti sui 19 punti". Mentre l'inviato di Trump è arrivato a Mosca. Spazio anche all'ultima intervista di Ornella Vanoni: "Ecco perché lasciai Paoli".
- "Legge contro lo stupro, dietrofront della destra" è l'apertura di oggi di Repubblica, dopo che "Lega e FdI fannio saltare la riforma sul consenso della donna". In prima pagina anche l'Ucraina: "Zelensky apre al piano Trump e l'inviato Usa vola da Putin". Poi l'intervista a Matteo Salvini dopo le Regionali: "Avanti così, ma per la Lombardia non ho alcuna fretta". E a Conte: "La coalizione per le politiche solo dopo l'estate". In prima pagina anche la richiesta da parte dei pm di 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni per il pandorogate.
- In primo piano le trattative per la pace in Ucraina: "Trump: vicini alla pace. Ma Putin rifiuta il piano". Il presidente Usa rimarca: "Ucraina d'accordo sui 19 punti". Intanto Mosca "continua i raid". Spazio anche al norma sulo femminicidio, ma "salta il patto bipartisan su stupro e consenso": "Difese soltanto a metà". In prima pagina anche la politica, a seguito delle elezioni regionali. Schlein: "Noi pronti a governare". E intanto in Veneto, Zaia avvisa Salvini.
- In apertura l'ok alla Manovra da parte della Commissione Ue: "La Ue promuove l'Italia". La legge di bilancio è "conforme alle raccomandazioni europee". Spazio anche all'Ucraina, con il sì di Kiev al piano Usa, mentre Mosca "frena". In prima pagina anche il Ddl Consenso: "Salta il patto Meloni-Schlein" e "il centrodestra chiede di 'approfondire'". Poi, il caso della famiglia nel bosco: "Nel libro di scuola lezioni di asocialità". Infine, il caso del Pandorogate: "Per Ferragni chiesti un anno e 8 mesi".
- "Vera Juve" è il titolo d'apertura della Gazzetta l'indomani della vittoria dei bianconeri contro il Bogo Glimt. "Il Bodo spaventa Spalletti, nella ripresa entra Yildiz e parte la rimonta". Spazio anche all'Inter: "A Madrid Chivu cerca il colpo per restare in vetta". Poi l'Atalanta: "La Dea chiede a Scamacca i gol playoff". In prima pagina anche il Napoli: "Super McTominay: il Napoli corre". Infine, l'addio a Lorenzo Buffon: "Il muro di Milano".
- In primo piano la vittoria della Juve contro il Bodo Glimt: "Un Yildiz alla Alex". Spalletti "vince 3-2 nel gelo di Bodo". Vittoria anche per il Napoli contro il Qarabag con il gol di McTominay. Spazio anche alla "sfida" di Simeone contro Chivu: "Allenerò l'Inter". In prima pagina anche i rossoneri: "Maignan e il rinnovo: Max in azione". Poi, il Bologna: "Italiano ha i suoi magnifici 3". E infine la Roma: "Due record in Europa".
- In apertura ancora la vittoria dei bianconeri: "Yildiz scongela la Juve". E ancora: "Primo tempo horror poi entra Kenan e cambia la partita: brividi e vittoria a Bodo". Spazio anche al Napoli con "l'omaggio" di McTominay. Spazio anche alle parole di Simeone: "Un giorno allenerò l'Inter". In prima pagina anche il sorteggio dell'Italia per i Mondiali: "In 4° fascia". Infine, il tennis con le Finals 2026: "E' subito boom: un biglietto al secondo!".
- In apertura il fisco: "Arriva la super banca dati per dare risposte a cittadini e imprese". Spazio anche all'intervista ad Aurelio Regina sull'energia: "Mancano senso di urgenza e coraggio di intervenire". In prima pagina anche l'intelligenza artificiale: "Gemini 3 fa volare Google a 4mila miliardi". Poi, il Business Forum a Riad: "L'Italira rafforza la partnership strategica con l'Arabia Saudita". Infine, le trattative per la pace in Ucraina con le parole di Trump: "Vicini all'accordo". Ma "Mosca frena ancora".
- In apertura le trattative per la pace in Ucraina: "Primo sì alla pace". Kiev apre alla trattative americana: "Siamo molto vicini all'accordo". Trmp "conferma" ma "è ancora gelo dal Cremlino". Spazio anche alle elezioni regionali in Veneto: "Zaia, record di preferenze". Poi, il decreto sui femminicidi: "Ok bipartisan ma sul 'consenso' si discute". In prima pagina anche l,'editoriale di Vittorio Feltri sul caso della famiglia nel bosco: "I bimbi erano al riparo dalla giungla della modernità".
- In primo piano l'Ucraina: "Kiev si arrende a Trump (ma non sulle cose serie)". Zelensky "si invita alla Casa Bianca, che però lo rimbalza e manda 2 inviati in Ucraina e in Russia (pronta alla guerra fino a Natale)". Spazio anche al post elezioni regionali:, con le parole di Schlein: "Corro alle primarie". E Conte: "Ora il programma 5S". Poi, il Ddl Stupri: "Salta l'intesa: la destra sconfessa Meloni". Infine, l'intervista a Zagrebelsky: "Russia casa mia: lezioni d'identità a noi occidentali".
- "All'ultimo piano" è il titolo in prima pagina del Manifesto sulle trattative di pace in Ucraina. "Zelensky dice sì a un accordo" mentre "Trump invia due fedelissimi a Mosca e Kiev per alzare la pressione". Spazio anche al post elezioni regionali: "Pd e Avs accelerano, Conte va in rete". Sulla legge elettorale, "Lega e Fratelli d'Italia già litigano". E sul Ddl Consenso, "il centrodestra lo sabota". Infine, la denuncia dell'Onu in Palestina: "Economia collassata".
- "L'Europa ci impone i matrimoni tra gay" è il titolo d'apertura di Libero sulla sentenza della Corte Ue, secondo cui uno Stato membro ha "l'obbligo" di riconoscere l'unione tra persone dello stesso sesso legalmente contratta in un altro Stato membro. Spazio anche all'Ucraina: "Kiev dice sì alla pace. Ora tocca a Putin". Poi, il caso della famiglia nel bosco e le "critiche ai giudici": "Riunite la famiglia del bosco". Infine, l'ok alla Manovra: "L'Italia non è più osservata speciale".
- L'Ucraina in apertura, con le parole di Trump: "Accordo vicino". Mentre Mosca è "pronta a bocciare il piano". Il presidente Usa rimarca: "Vedrò Putin e Zelensky a patto siglato". In prima pagina anche il Ddl Stupro: "Il governo frena sulla legge, l'ira di Schlein". Spazio anche all'editoriale di Mario Del Pero: "Se il tycoon ha come nemici dilettantismo e incompetenza". E quello di Gianfranco Pasquino: "Viva la contesa ma si pensi agli elettori perduti".
- "L'amore che vale" è l'apertura di Avvenire l'indomani della Giornata contro la violenza sulle donne. Le parole di Mattarella: "La parità parte dall'educazione al rispetto". Sul Ddl Consenso è "scontro" al Senato, "ma alla fine passa l'ok alla legge sui femminicidi". In prima pagina anche l'Ucraina: "Kiev apre al piano, ora è Mosca a frenare". Spazio anche alla questione migranti: "La Cpi insiste con l'Onu: 'La Libia ci dia Almasri'". Infine, focus economico: "Bruxelles promuove l'Italia e la manovra di Giorgetti, ma l'iter procede a rilento".
- In prima pagina le trattative di pace in Ucraina: "Kyiv spera, Mosca spara". Trump "conferma l'apertura di Zelensky, imminente un nuovo incontro". Ma è "gelo dal Cremlino": "Respinti i 19 punti del piano". Spazio anche alle parole di Orsina dopo le Regionali: "Sono spariti i leader sul territorio e il voto d'opinione". L'intervista a Toameh su Hamas: "E' ancora in piedi, fallimento politico". Infine, l'editoriale di Sergio Talamo: "Voto a tavolino, siamo al derby delle minoranze".
- In primo piano ancora l'Ucraina: "Accordo più vicino: Kiev pronta ma Putin frena". Spazio anche alle manifestazioni in Italia contro la violenza sulle donne: "In piazza contro la violenza e ora il femminicidio è reato". In prima pagina anche il post Regionali: "Nuove frizioni tra Pd e 5Stelle, Lega preme su FdI". L'intervista a Donzelli: "I numeri dicono che FdI è cresciuta". E a Ricciardi: "Le vittorie al Sud sono solo l'inizio. M5s, via al rilancio". Infine, il Pandorogate e la richiesta dei pm di un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni.