Emirates celebra 10 anni di voli diretti tra Bologna e Dubai

Dalla sua inaugurazione, la rotta ha trasportato 1,36 milioni di passeggeri su 5.738 voli. Tra le destinazioni più richieste: Dhaka, Bangkok e Manila, ma anche paradisi esotici come Colombo e le Maldive, e metropoli chiave come Melbourne e Tokyo ascolta articolo

Per Emirates, questo novembre si configura come un mese denso di successi e celebrazioni. A pochi giorni dalla conclusione del Dubai Airshow e a seguito di eventi di alto profilo come le Nitto ATP Finals, di cui è sponsor, la compagnia celebra ora un altro significativo traguardo: il decimo anniversario della sua rotta diretta tra l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (BLQ) e il suo hub di Dubai (DXB). Un anniversario che sottolinea un decennio di successo nella connettività, con oltre 1,36 milioni di passeggeri trasportati e un significativo rafforzamento dei legami economici e culturali tra l'Emilia-Romagna e il resto del mondo.

Un ponte strategico per la motor valley e il Made in Italy Negli ultimi dieci anni la rotta tra Bologna e Dubai ha permesso ai viaggiatori di beneficiare della fitta rete di connessioni a livello globale di Emirates. Dal suo lancio, avvenuto il 3 novembre 2015, la compagnia aerea ha trasportato un totale di 1,36 milioni di passeggeri su 5.738 voli, dimostrando il suo ruolo centrale nel collegare l'Emilia-Romagna al resto del mondo. Questo ponte aereo è diventato un'arteria vitale per diversi tipi di viaggio. Da Bologna, i passeggeri possono raggiungere sia hub vivaci che luoghi di vacanza tranquilli ed esotici. Le principali destinazioni raggiunte via Dubai includono città cosmopolite come Dhaka, Bangkok e Manila, ma anche mete da sogno come Colombo e le Maldive, nonché metropoli come Melbourne e Tokyo. Allo stesso modo, Bologna accoglie visitatori provenienti da tutto il mondo, arricchendo il tessuto culturale della regione.

Una storia di passeggeri solitari Il vero fascino risiede nelle "storie dei passeggeri" che si celano dietro le cifre di questi ultimi 10 anni. Circa 1 passeggero su 2 (41%) è un lupo solitario, a conferma del forte richiamo che l'asse Bologna-Dubai esercita sugli spiriti indipendenti. Sono loro, gli amanti dell'autonomia, che decollano dall'Italia per tuffarsi nelle spiagge della Thailandia o nelle avventure australiane, spesso per fughe veloci inferiori alle due settimane. Non mancano le coppie (25%), in cerca di paradisi esotici per le loro occasioni di svago e relax alle quali seguono le famiglie (21%), pronte a collezionare ricordi memorabili in luoghi distanti: dalle scintillanti, futuristiche attrazioni di Dubai fino alla serena tranquillità delle Maldive.

Presenza regionale e visibilità globale: Bologna come hub strategico Il successo della rotta Bologna-Dubai è legato alla strategia di crescita della regione Emilia-Romagna. Negli ultimi dieci anni, l'aeroporto di Bologna ha registrato una crescita significativa, in parte anche dovuta all'espansione delle operazioni di Emirates che ha rafforzato il suo ruolo di hub fondamentale per il commercio internazionale. Un esempio di questo approccio è il costante supporto di Emirates alla Motor Valley, la "culla" delle case automobilistiche italiane più famose al mondo. L'Emilia-Romagna, infatti, ospita marchi leggendari come Ferrari, Lamborghini, Dallara, Maserati e Pagani, che incarnano il meglio dell'ingegneria e del lusso italiani. Oltre a questi gioielli della Motor Valley, inoltre, la regione è il polo nevralgico per l'eccellenza del Made in Italy: dall'alta moda al food (inclusi i prodotti DOP e IGP), fino al comparto farmaceutico e all'industria manifatturiera di alto livello. In questo contesto vitale, Emirates si è affermata come vettore leader e partner strategico, garantendo un ponte aereo unico per il trasporto cargo di tutti questi prodotti iconici in tutto il mondo.