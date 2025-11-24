Black Friday 2025, le offerte e gli sconti per chi viaggia in aereo

Per approfittare di questi sconti e di quelli che poi Ryanair, come altre compagnie, metterà a disposizione nel periodo del Black Friday (che scatta ufficialmente il 28 novembre) occorre essere particolarmente decisi e veloci sulla tratta da prendere in considerazione, anche perchè le offerte migliori hanno posti limitati e si esauriscono in fretta. Se gli incastri tornano ed il prezzo è interessante, meglio procedere all'acquisto senza troppi indugi. Importanti è anche essere flessibili sulle date di partenza e di ritorno. Ma per chi ha dubbi, scontato ma non troppo, il consiglio è di controllare i vari siti delle compagnie anche più volte al giorno: su Ryanair, ad esempio, meglio ogni mattina. Occhio poi a verificare con attenzione i termini e le condizioni dell'offerta, in particolare il periodo di viaggio valido, le rotte incluse e la franchigia bagaglio.

