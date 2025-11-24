Black Friday 2025, le offerte e gli sconti per chi viaggia in aereo

Introduzione
Tra Black Friday o Cyber Monday sono tantissimi i prodotti in offerta da qui ai prossimi giorni. Ma per chi sta pensando, in particolare, di pianificare un viaggio, da non sottovalutare sono pure le diverse proposte in sconto da parte delle compagnie aeree. Una volta terminato il periodo delle feste, tra Natale e Capodanno, partire per visitare qualche capitale o città europea può essere un'idea interessante e a buon mercato se pianificata in questa parte dell'anno. E, perchè no, può valere lo stesso se si guarda anche a partenze prima di Natale o persino all'estate 2026. Ecco, allora, cosa sapere in merito e come provare a pianificare un viaggio da qui ai prossimi mesi approfittando degli sconti, senza perdere di vista il cosiddetto "Travel Tuesday".
Quello che devi sapere
Le proposte di Ryanair
Per quanto concerne Ryanair, è importante sapere che la compagnia low cost conta di riproporre anche per quest'anno un periodo di tempo nel quale, ogni giorno, verranno svelate nuove offerte sul sito ufficiale, con tariffe scontate per voli da prendere nei prossimi mesi. Intanto è già attiva una serie di proposte interessanti per chi desidera viaggiare fino al 17 dicembre. Si tratta di una promozione che permette di acquistare un volo a partire da 14,99 euro per alcune rotte selezionate. Quali, in particolare? Barcellona, Budapest, Manchester, Parigi, Valencia, Varsavia. Londra o Atene costano leggermente di più, ma non troppo. In offerta ci sono anche voli per l'Italia con destinazioni come Pescara, Cagliari, Alghero e Brindisi.
Alcuni consigli utili
Le proposte di EasyJet
Anche EasyJet propone una serie di idee interessanti, sia per l'immediato sia per i mesi a venire. Da Milano per la Germania, ad esempio, con destinazioni quali Berlino, Monaco, Dusseldorf o Amburgo si può partire con voli da 18,49 euro a persona e a tratta, con prezzi interessanti anche per chi parte da Napoli o Catania. Altre proposte con i prezzi del periodo? Da Milano si può andare a Barcellona a partire da 18,49 euro o a Malaga da 21,99 mentre a Bruxelles a partire da 25,49. "Vuoi scappare via per le feste di Natale? Desideri un Capodanno finalmente al sole? O vuoi solo dire addio al freddo?" chiede ai propri clienti la compagnia? Se la risposta è sì, si può volare a partire da 26 euro a tratta per persona.
Le offerte di Wizz Air
Un'altra compagnia low cost è Wizz Air che propone, per chi acquista in questo periodo, prezzi da non sottovalutare. Da Milano, ad esempio, si può partire per Catania da 29,98 euro, per Londra, Siviglia o Valencia da 37,78 euro. Madrid e Malaga sono raggiungibili a parite da 42,28. E con circa 40 euro a tratta si va anche a Tenerife, Glasgow oppure anche Olbia.
Da Air Europa al "sogno americano"
Le proposte sono davvero varie e variegate. Stanno per iniziare gli sconti legati al Black Friday pure con Air Europa. Da prendere in considerazione anche quello che propone la nostra compagnia di bandiera, Ita Airways che, al pari di tantissime altre compagnie aeree, sta predisponendo per questi giorni una serie di sconti per viaggiare anche oltre i confini europei. E se c'è chi culla il "sogno americano" il consiglio può essere quello di spulciare il sito di Delta per monitorare quali sono le possibile proposte per volare negli Usa.
Il Travel Tuesday
Una data da segnare in rosso sul calendario, infine, è quella legata al "Travel Tuesday" che quest'anno cade il 2 dicembre. Dura solo 24 ore e, per questo, implica velocità ed idee chiare. Permette di trovare proposte molto interessanti e convenienti su piattaforme quali, ad esempio, eDreams, ma anche sui siti ufficiali delle varie compagnie aeree che, negli scorsi anni, hanno registrato in questa speciale occasione incrementi anche del 60% in più rispetto ad un qualunque martedì dell'anno. Il 2 dicembre, dunque, può essere un momento speciale per ottenere prezzi al ribasso e volare in tutto il mondo.
Le strutture ricettive
Prenotato il volo, può servire cercare una struttura ricettiva cui appoggiarsi per le proprie vacanze. Anche i portali di prenotazione on-line offrono occasioni interessanti per la settimana del Black Friday, tra hotel, b&b, case vacanze, campeggi ma non solo. Si tratta di proposte che permettono di risparmiare con sconti che arrivano fino 40% su tantissime strutture, come quelle proposte da Booking.com che proprio per questo periodo ha messo a disposizione prezzi speciali.