Black Friday 2025, 10 smartphone in offerta da Amazon ad Unieuro
Dall’iPhone 17 Pro Max all’iPhone 15, passando per Samsung Galaxy S25 Ultra e Google Pixel 10 Pro XL, ecco una selezione delle offerte smartphone più interessanti su Amazon, Unieuro e MediaWorld per il Black Friday 2025
- L’iPhone 16e da 128 GB è dotato del chip A18 e di una fotocamera Fusion da 48 MP. Il display è un Super Retina XDR da 6,1'', pensato per garantire buona resa visiva nell’uso quotidiano. Questa versione è disponibile su Amazon in colore nero al prezzo di 579 euro.
- Il Samsung Galaxy A16 con 128 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e fotocamera posteriore da 50 MP è disponibile su Unieuro al prezzo scontato di 119,99 euro per il Black Friday.
- L’Apple iPhone 17 Pro Max con 256 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 48 MP, connettività 5G e sistema operativo iOS 26 è disponibile su Unieuro al prezzo di 1.419 euro per il Black Friday.
- Il Google Pixel 10 Pro XL con 256 GB di memoria interna, display da 6,8'' e processore Google Tensor G5 a 8 core è disponibile su MediaWorld al prezzo di 999 euro per il Black Friday.
- Il Samsung Galaxy S25 Ultra con display 6,9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, fotocamera da 200 MP, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e batteria da 5.000 mAh è disponibile su Unieuro al prezzo di 869 euro per il Black Friday.
- Lo Xiaomi 15T Pro con 512 GB di memoria interna, display da 6,83'' e processore a 8 core, abbinato allo Xiaomi Watch S4 da 48 mm, è disponibile su MediaWorld al prezzo di 799 euro per il Black Friday.
- Il Motorola Razr 60 con Moto AI offre 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, doppia fotocamera da 50 MP OIS + 13 MP e selfie da 32 MP. Dispone di un display esterno da 3,63" e uno interno pOLED da 6,9" a 120 Hz, con processore MediaTek Dimensity. È disponibile su Amazon al prezzo di 474,05 euro per il Black Friday.
- L’iPhone 15 con 128 GB di memoria interna è dotato di display da 6,1 pollici e sistema operativo iOS. Compatibile con tutti i vettori, è proposto in colorazione verde. È disponibile su Amazon al prezzo di 606 euro per il Black Friday.
- Lo Xiaomi Redmi Note 14 con display da 6,67'', Dual SIM ibrida 4G, USB-C, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e batteria da 5500 mAh è disponibile su Unieuro al prezzo scontato di 149,99 euro per il Black Friday.
- Il Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI offre 16 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, doppia fotocamera da 50+50 MP e selfie da 50 MP. Ha un display esterno da 4,0" e uno interno pOLED da 7" a 165 Hz, con processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, batteria da 4700 mAh e connettività 5G.
È disponibile su Amazon al prezzo di 704 euro per il Black Friday.