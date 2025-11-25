Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 novembre: la rassegna stampa

Ci sono i risultati delle Regionali in Veneto, Campania e Puglia su quasi tutte le aperture dei giornali in edicola. Confermate le previsioni con i successi di Stefani, Fico e Decaro, ma l'afffluenza non arriva al 50%. Meloni: "Confermata nostra serietà". E Schlein: "Ora c'è alternativa". Spazio anche al piano in 19 punti per l'Ucraina, con Trump ottimista, e all'ultimo saluto per Ornella Vanoni, con i funerali celebrati a Milano. Sugli sportivi vigilia di Champions, con una serata decisiva per Juventus e Napoli
- Ci sono ovviamente i risultati del voto delle elezioni in Veneto, Campania e Puglia sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. 'Regionali, voto senza scosse' titola il Corriere della Sera nel raccontare i successi di Stefani, Fico e Decaro, che confermano i pronostici della vigilia. Spazio anche agli esteri: 'Ucraina, nuovo piano Europa-Usa in 19 punti, ma Mosca frena'. A centro pagina fotonotizia per l'ultimo saluto a Ornella Vanoni
- Su Repubblica si parla di 'avviso a Meloni' con riferimento al successo del campo largo con Fico in Campania e Decaro in Puglia. Pd primo partito e Conte dice: "Il governo non balla più". Ma sul voto pesa l'astensionismo record, con l'affluenza sotto al 50%. Anche qui spazio al nuovo piano per l'Ucraina in 19 punti, con Trump che assicura: "Siamo vicini"
- La prima pagina della Stampa è tutta dedicata alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si celebra oggi 25 novembre. 'L'amore vero non picchia non urla non uccide' è il titolo su sfondo completamente rosso. Spazio all'editoriale di Gino Cecchettin e a un'analisi di Elsa Fornero sull'importanza del ruolo del lavoro nell'assicurare reale libertà alle donne
- Sul Messaggero si torna a dedicare spazio all'analisi del voto delle Regionali. Parlano i leader, con Meloni che chiede la riforma elettorale e Schlein che assicura: "Ora l'alternativa c'è". A centro pagina si parla del Festival di Sanremo e della raffica di rifiuti ricevuta dal direttore artistico Carlo Conti, da Tiziano Ferro ad Annalisa
- Sulla Gazzetta dello Sport si celebra ancora il successo del Milan nel derby che ha proiettato i rossoneri al secondo posto in classifica. Modric e Rabiot i simboli della squadra di Allegri, che ora crede allo scudetto. Vigilia di Champions League in taglio alto per Juventus e Napoli, chiamate a non fallire per non restare ai margini della massima competizione europea
- 'Juve sottozero' titola il Corriere dello Sport a proposito della trasferta dei bianconeri in Norvegia. La squadra di Spalletti chiamata a fare tre punti in condizioni climatiche estreme e con l'incognita del campo sintetico. Ma l'allenatore toscano dice: "Non siamo un mezzo disastro"