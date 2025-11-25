Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 novembre: la rassegna stampa

Ci sono i risultati delle Regionali in Veneto, Campania e Puglia su quasi tutte le aperture dei giornali in edicola. Confermate le previsioni con i successi di Stefani, Fico e Decaro, ma l'afffluenza non arriva al 50%. Meloni: "Confermata nostra serietà". E Schlein: "Ora c'è alternativa". Spazio anche al piano in 19 punti per l'Ucraina, con Trump ottimista, e all'ultimo saluto per Ornella Vanoni, con i funerali celebrati a Milano. Sugli sportivi vigilia di Champions, con una serata decisiva per Juventus e Napoli