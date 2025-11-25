Mediaworld, iPad Air venduti a 15 euro per sbaglio sul sito: e ora?

L’iter d’acquisto dei tablet si è svolto nella piena legalità con scontrini fiscali e documentazione standard. I clienti che hanno effettuato l’acquisto attraverso sito e app, hanno anche potuto scegliere tra consegna a casa o ritiro in store con pagamento alla cassa ascolta articolo

Mediaworld ha venduto per sbaglio iPad Air alla modica cifra di 15 euro e ora chiede ai clienti di restituirli o pagare la differenza con uno sconto di 150 euro. Gli acquirenti si chiedono però se, in base al Codice civile, l’azienda ne abbia diritto. Il prezzo del tablet si aggira tra i 780 e gli 880 euro ma l’acquisto, sottolineano i clienti, è avvenuto nella piena legalità: in alcuni casi, dopo aver effettuato l’ordine online, è stato possibile pagare direttamente in cassa.

Cosa è successo L’8 novembre i clienti di MediaWorld in possesso di carta fedeltà hanno avuto la possibilità di acquistare i dispositivi dal sito e dell’app: alcuni hanno anche ritirato gli iPad nei negozi fisici. Novembre è il mese del Black Friday e i clienti, increduli, ne hanno approfittato non preoccupandosi troppo delle ragioni legate allo sconto da capogiro. Dopo un paio di settimane, però, la nota catena di elettronica ha inviato una mail a tutti i clienti, segnalando l’errore e chiedendo loro di pagare i tablet a prezzo intero o di restituirli. Tra coloro che hanno approfittato dell’offerta, però, c’è chi si è domandato se la richiesta della catena sia legittima sul piano legale o meno. Questo perché l’iter d’acquisto si è svolto nella piena legalità con scontrini fiscali e documentazione standard. Potrebbe interessarti Black Friday 2025, le offerte più interessanti per la smart home

La via “conciliativa” della catena La catena si è giustificata sostenendo che a causa di un’anomalia tecnica “manifestatamente riconoscibile” è stato registrato uno sconto irrealistico del 98% che è apparso per pochi minuti sulle piattaforme di acquisto online. Per rimediale all’errore e tentare una via conciliativa, MediaWorld ha proposto ai clienti che hanno acquistato gli iPad di restituirli ottenendo un rimborso e un buono di 20 euro o di pagarli per intero con uno sconto aggiuntivo di 150 euro. “In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, ci siamo trovati nella necessità di intervenire, ricorrendo a un principio giuridico volto a preservare l'equilibrio contrattuale laddove si verifichi un errore di tale portata” ha specificato l’azienda nella mail riportata da Wired. “Il nostro approccio è stato quello di privilegiare la relazione con il cliente e di offrire soluzioni che andassero oltre la mera applicazione della norma. Per questo motivo, abbiamo prontamente contattato tutti gli acquirenti interessati, proponendo due alternative”. Potrebbe interessarti Black Friday 2025: quando inizia, quanto dura e quando finisce