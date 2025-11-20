Black Friday 2025 su Amazon: le migliori offerte Apple. FOTO

La Settimana del Black Friday di Amazon offre un'ampia selezione di prodotti in sconto. Tutti gli utenti possono approfittare di offerte esclusive per i loro acquisti online. Ecco alcune delle migliori offerte sui prodotti Apple
- Smartwatch con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Denim M/L, dotato di display Retina always-on. Include funzioni per fitness e salute come il tracker integrato e l’app ECG, oltre alla connettività Cellular per l’uso senza iPhone nelle vicinanze. Il modello è certificato Carbon Neutral. È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 468,90 euro.
- L’iPhone 16 128 GB, con connettività 5G, chip A18, display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 679,00 euro.
- L’Apple Pencil (USB-C) è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 75 euro.
- Queste cuffie wireless on-ear progettate per l’uso con dispositivi Apple e Android, con connessione Bluetooth stabile e controlli integrati. Offrono fino a 50 ore di autonomia, pensate per un utilizzo prolungato senza ricariche frequenti. La finitura nero opaco completa un design leggero e pieghevole.
Sono disponibili su su Amazon al prezzo scontato di 111,99 euro.
- L’Apple Watch SE di seconda generazione ha una cassa in alluminio Galassia con cinturino Sport abbinato. Offre funzioni per il fitness e il monitoraggio del sonno, l’app Battito e il rilevamento degli incidenti. Il display Retina garantisce una buona leggibilità in ogni momento della giornata. È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 199 euro.
- Il portafoglio Magsafe, progettato per contenere carte in modo semplice, sicuro e compatto è disponibile in alcune varianti di colore al prezzo scontato di 48 euro.
- Il portachiavi per AirTag in tessuto FineWoven è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 34 euro.