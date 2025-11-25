Femminicidio Petrangeli, chiesto l'ergastolo per Gianluca Molinaro

La donna è stata uccisa a Roma nel luglio del 2024 con un fucile. Le accuse mosse nei confronti dell'ex compagno Gianluca Molinaro sono: premeditazione, omicidio aggravato e stalking. La Pm: “Oggi in quest'aula si chiede di fare giustizia per Manuela e suo figlio” ascolta articolo

La Procura di Roma ha chiesto l’ergastolo, con isolamento diurno di 18 mesi, per Gianluca Molinaro, l’uomo accusato di aver ucciso a colpi di fucile la sua ex compagna e madre di suo figlio Manuela Petrangeli. Il femminicidio è avvenuto il 4 luglio dello scorso anno in via degli Orseolo, in zona Portuense a Roma. La Pm Antonella Pandolfi, nel corso della requisitoria che è durata due ore, ha sostenuto che la vita di Manuela "è stata strappata per mano di chi non ha accettato la fine di una relazione, prigioniero di un modello retrogrado e patriarcale che considera la donna proprieta'".

La Pm: "Lui era una bomba pronta ad esplodere" "Molinaro non è stato vittima di un raptus - ha sottolineato la Pm - ma il gesto è frutto di una cultura che normalizza il controllo e trasforma la gelosia in potere". "Lui diceva di essere una bomba a orologeria, di voler eliminare un problema e quel problema era Manuela". Nel procedimento Molinaro è imputato con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione e dallo stalking, di detenzione abusiva di armi e in relazione a quest'ultima accusa, anche quella di ricettazione. "Molinaro è un uomo che non è riuscito dopo tre anni e mezzo a superare la separazione, covando rabbia cieca e ossessione patologica verso la vittima. Ha pianificato in maniera fredda e lucida l'eliminazione della madre di suo figlio".