Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Perché parlare con gli studenti di violenza di genere è fondamentale

Stefania Pinna

Stefania Pinna

L'incontro con gli studenti del Carducci di Milano ha mostrato che la prevenzione della violenza passa dall’ascolto e dalla responsabilità condivisa. Con "Parlami - Dialoghi contro la violenza", Sky TG24 ha portato in classe le storie di Lucia Annibali e Giacomo Papi, capaci di toccare nel profondo i ragazzi. In un clima accogliente e partecipe, la timidezza iniziale si è sciolta rapidamente creando un dialogo che ha evidenziato quanto i giovani siano pronti a riflettere su questi temi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ