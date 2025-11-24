Perché parlare con gli studenti di violenza di genere è fondamentale
L'incontro con gli studenti del Carducci di Milano ha mostrato che la prevenzione della violenza passa dall’ascolto e dalla responsabilità condivisa. Con "Parlami - Dialoghi contro la violenza", Sky TG24 ha portato in classe le storie di Lucia Annibali e Giacomo Papi, capaci di toccare nel profondo i ragazzi. In un clima accogliente e partecipe, la timidezza iniziale si è sciolta rapidamente creando un dialogo che ha evidenziato quanto i giovani siano pronti a riflettere su questi temi
