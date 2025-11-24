Offerte Black Friday
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la controproposta dell'Europa al piano statunitense per la pace in Ucraina, presentata alla riunione dei leader Ue a Ginevra. La premier Meloni: "Basta migliorare la bozza Usa". Rubio: "Sono ottimista". Spazio anche al trionfo dell'Italia in Coppa Davis: è la terza vittoria consecutiva. Poi, le elezioni regionali e il calo dell'affluenza. E infine, la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter

