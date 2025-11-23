Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis i colloqui Ue-Usa e Ucraina sulla proposta statunitense per la pace. Spazio anche alla Manovra. Poi le elezioni regionali, l'addio a Ornella Vanoni, la vicenda della famiglia del bosco in Abruzzo, la finale di Coppa Davis e il derby Inter-Milan
- Apertura con titolo " Kiev, Europa al tavolo con gli Usa". Il presidente: la mia offerta non è definitiva. Meloni: necessario negoziare con l'America. Oggi l'incontro a Ginevra. I leader del G20: il testo è una base, serve altro lavoro. Crosetto: alcuni punti inaccettabili. Spazio anche alla vicenda della famiglia nel bosco in Abruzzo, alle regionali e alla morte di Ornella Vanoni.
- Apertura con titolo "Vertice Usa-Ue-Kiev. Trump apre sul piano". Oggi a Ginevra Witkoff e Rubio incontrano Yermak, l'uomo di Zelensky. Presenti volenterosi, contrari alla bozza. Il leader americano: non definitiva. Poi "Urne aperte per le Regionali, il centrosinistra punto al 3-3". E ancora: "Vanoni, un addio jazz per la voce più libera".
- Apertura con titolo "Trump apre a Zelensky. L'Europa: no al disarmo". Donald all'Ucraina: non è l'ultima offerta. Oggi vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra. Meloni al G20: collaboriamo con tutti per una pace giusta. Scintille tra Lega e Crosetto. Poi "Tutti giù per Terra", la Cop30 in Brasile si conclude con l'ennesimo compromesso al ribasso.
- Apertura con titolo "Sgravi biennali per le imprese". L'intervista al viceministro Leo: "Ammortamenti più lunghi per spingere la crescita. Avanti col taglio delle tasse". Meloni: conti promossi. Poi la pace in Ucraina: "Paletti europei sul piano. E Trump apre". Spazio anche a "Firenze apripista. Monopattini stop: troppe violazioni".
- Apertura con titolo "Senza fine". Riecco la magia del derby da scudetto. Chivu punta la vetta e il +5 sui rossoneri con Lautaro-Thuram. Allegri per il sorpasso sui nerazzurri con Leao e Pulisic.
- Apertura con titolo "Conte esiste". Napoli primo. Atalanta travolta 3-1. Poi "Juve, altra frenata". Spalletti rimontato dalla Fiorentina 1-1. Spazio anche alla finale di Coppa Davis: "C'è la Spagna tra l'Italia e la Davis".
- Apertura con titolo "Occhio Juve. Così finisce male". Solo 1-1 a Firenze, terzo pari di fila: la svolta non si vede. Poi la finale di Coppa Davis: "Destinazione paradiso". Bologna, ore 15: contro la Spagna assalto alla terza Davis consecutiva.
- Apertura con titolo "Coccolano i violenti e poi chiedono i danni". I compagni di Bologna. Il sindaco accusa il Viminale per gli scontri dei pro Pal. Ma il Comune sostiene gli antagonisti dei centri sociali. E le femministe in piazza invocano il "melonicidio". Poi "Kiev, i quattro no della Ue. Trump apre". Ornella Vanoni, l'ultima intervista: "Regina imprevedibile di classe e autoironia: ' Ma conosco il buio della depressione".
- Apertura con titolo "Rating e mercati, l'anno dei BTp". Sette promozioni dalle agenzie, nell'Eurozona solo i rendimenti italiani in calo. Migliorano gli spread e cresce la quota del debito degli investitori stranieri. Spazio anche a "Metalmeccanici, firmato il contratto con un aumento di 205 euro".
- Apertura con titolo "I B. ordinano: meno tasse alle holding e sgravi ai libri". Contro-Manovra, favori fiscali per Mondadori e Mediaset: FI esegue. Ritocchi ad aziendam, detrazioni per i testi di scuola e via il +2% Irap ai gruppi non finanziari. Poi l'Ucraina: "I bellicisti d'europa contro il piano Usa".
- Apertura con titolo "Il Pd a Bologna regala casa a chi fa fuoco sulla polizia". Violenza Pro-Pal, razzi e chiodi sugli agenti per Virtus-Maccabi: 16 feriti. Lepore incolpa il governo. Ma dietro il blitz ci sono i centri sociali ospitati dal Comune, con bollette a sbafo. Spazio anche a "La famiglia nel bosco, le carte e tanti dubbi". Poi "Mogol, Paoli e i suoi scherzi sulla terza età: i mille volti della Vanoni. Milano a lutto".
- Apertura con titolo "Kiev, l'Occidente incalza Trump. 'Il mio piano? Non è definitivo'". Europa, Canada e Giappone chiedono "ulteriore lavoro" sui punti preparati dal tycoon (e da Putin). Oggi a Ginevra i primi colloqui Usa-Ue-Ucraina. Gli alleati europei: "No a cambi di territorio con la forza". Spazio anche alla manifestazione di Roma: "L'urlo delle donne: 'Basta violenze, stop al patriarcato'".
- Apertura-commento con titolo "Un anti Salvini in Veneto, Fico con De Luca in Campania, metodo dei pm archiviato in Puglia. Le regionali come capitolazione dell'antipolitica". Ampio spazio al conflitto in Ucraina con "Smascherare i corrotti dal putinismo", "Trump vuole da Zelensky la firma: 'Un percorso verso la pace'". In evidenza anche "Il disastro industriale del governo" e "I bambini del Tozzi".
- Apertura con titolo "Oggi il summit Ue-Usa-Kiev. Trump: piano non definitivo". Poi "L'anticonformista", l'addio dell'Italia a Ornella Vanoni: voce unica e donna libera, tra amori vissuti e scelte mai banali. Fino all'ultima ora Lavezzi rivela "Stava lavorando a un nuovo pezzo con Gino Paoli". Spazio a "I tre bambini tolti ai genitori confinati nel bosco. Salvini: 'Questo è un sequesto'. Scontro con l'Anm".
- Apertura con titolo "Una ragione di più". Il movimento transfemminista torna a riempire le strade di Roma con la manifestazione nazionale di Non una di meno: contro il patriarcato e la violenza di genere, la guerra e la militarizzazione delle vite e dell'economia, la propaganda perpetua del governo. Poi: "Sui '28 punti' a partire da oggi si fa sul serio". A Ginevra l'incontro delle delegazioni di Usa, Ucraina e Russia. L'Europa fuori dal tavolo.