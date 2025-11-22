Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, l’ultimatum di Trump a Kiev: l’Ucraina deve accettare il piano Usa entro il 27 novembre, pena lo stop alla fornitura d'armi e intelligence. In evidenza anche l’attestato di fiducia dei mercati all'Italia: Moody's dopo 23 anni migliora il rating a Baa2. In cronaca, i tre bambini cresciuti da una coppia anglo-australiana in una casa in un bosco nella provincia di Chieti sono stati trasferiti in una comunità per un periodo di osservazione. Meloni e Nordio valutano l’invio di ispettori