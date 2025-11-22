Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, l’ultimatum di Trump a Kiev: l’Ucraina deve accettare il piano Usa entro il 27 novembre, pena lo stop alla fornitura d'armi e intelligence. In evidenza anche l’attestato di fiducia dei mercati all'Italia: Moody's dopo 23 anni migliora il rating a Baa2. In cronaca, i tre bambini cresciuti da una coppia anglo-australiana in una casa in un bosco nella provincia di Chieti sono stati trasferiti in una comunità per un periodo di osservazione. Meloni e Nordio valutano l’invio di ispettori
- In apertura “Zelensky al bivio, l’ora più buia”, sull’ultimatum lanciato da Trump: l’Ucraina deve accettare il piano Usa entro il 27 novembre o perderà il supporto militare e di intelligence. In spalla spazio all’analisi sulle tre regioni al voto con “Veneto, Puglia e Campania: la lunga partita (e i protagonisti)”. In primo piano anche “Moody’s alza il voto all’Italia. Giorgetti: fiducia nel governo”. In taglio basso, “Femminicidi, bufera su Nordio e Roccella” e “Medicina, Bernini e i test:‘Troveremo i furbetti’”.
- In primo piano: “Ultimatum a Zelensky”, “Trump: accetti l'accordo entro il 27 o stop alle armi” e “il leader ucraino parla alla nazione: ‘Siamo a un bivio tra perdere la dignità oppure l'alleato’”. Intanto, “L’Ue prepara la contromossa e valuta missione negli Usa”. In primo piano la cronaca con “Famiglia nel bosco, trasferiti i figli e giudici nel mirino del governo”. In spalla le interviste, tra cui “Zagrebelsky: ‘Adesso mio padre può perdonarmi’”. In taglio basso: “Donne, abusi fisici per una su tre soprattutto giovani”.
- L'apertura è sull’Ucraina con “Pace, ultimatum a Kiev. Putin pronto all’accordo” e l’analisi di scenario: “La strada spianata al sogno dello Zar”. In primo piano la manovra con “Stretta sui medici: ‘Paghino i danni’. E Moody’s premia i conti dell’Italia”. In spalla “La parità di genere è questione di Dna. Nordio e quella tesi che riscrive la storia” e “Se i bimbi del bosco dividono il Paese”.
- In apertura “Ucraina, avanza il piano di pace americano” e il nodo dell’ultimatum fissato al 27: “Trump: ‘Kiev accetti entro giovedi’. Zelensky: è un bivio”. In evidenza, l’analisi economica “L’Italia promossa da Moody’s”, con upgrade del rating a Baa2. In spalla, “Bimbi nel bosco, il governo valuta l’invio di ispettori”. A centro pagina sport con “La Davis parla romano: Italia in finale”.
- In apertura rating e conti pubblici: “Moody’s rialza il rating dell’Italia”, promozione da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. In evidenza anche “Golden Power, dall’Europa arriva la procedura d’infrazione”. Più in basso “Rottamazione, verso la discesa al 3% dei maxi interessi”. In spalla “Ucraina, ultimatum Usa a Zelensky: accetti il piano entro giovedì 27”. In taglio basso, “Essilux, sì a quota Armani ma rinuncia al controllo”.
- L’apertura è dedicata alla Coppa Davis con “Pazzesca Davis”, che celebra la vittoria che porta l’Italia alla terza finale consecutiva: “Azzurri show col Belgio e ora ci fanno sognare. Decisivo Cobolli dopo un incredibile tie-break. Berrettini non perde mai. Oggi vediamo chi vince tra Germania e Spagna”. In spalla, il commento di Buffon: “Italia, persi vent’anni”. In primo piano anche il calcio con “Il campionato fa gol”, in vista del weekend di Serie A.
- In apertura “Rivincita Italia. Dopo vent’anni promossi i conti”, con Moody’s che alza il rating del Paese. In primo piano anche il conflitto in Ucraina e l’ultimatum di Trump a Kiev: “Zelensky, l’ora più buia”. In evidenza anche: “Segretario silurato, scontro sul Garante”. In spalla “L’anticasta Fico? Ha il posto barca a prezzi ridicoli”. Tra gli altri richiami anche “Bimbi tolti ai genitori: l’ipotesi di ispettori”.
- In primo piano “Privacy: i garanti sapevano del piano per spiare le mail” e la guerra in Ucraina “Kiev parla con Trump. L’Ue straparla da sola”, con il commento di Zelensky sull’ultimatum Usa: “La scelta è fra l’alleato e la dignità”. In spalla “Decaro è già il re della Puglia senza leader da Roma”. Tra gli altri temi “l’ultima moda a Firenze. Cercasi Mostro nelle piazzole di sosta e a cena”.
- Il titolo principale è “Ultimatum di Trump a Kiev. ‘O la pace o niente armi’”. A centro pagina “L’impresa”, sulla vittoria italiana in Coppa Davis. In spalla: “Moody’s promuove l’Italia. Manovra, scintille in maggioranza”. Tra i titoli anche “Nel Pd ci vuole una gamba moderata”. In taglio basso “Bimbi portati via dalla famiglia che vive nel bosco. Meloni e Nordio valutano l’invio degli ispettori”.
- L’apertura-commento è “Un anti Salvini in Veneto, Fico con De Luca in Campania, metodo dei pm archiviato in Puglia. Le regionali come capitolazione dell'antipolitica”. Ampio spazio al conflitto in Ucraina con “Smascherare i corrotti dal putinismo”, “Trump vuole da Zelensky la firma: ‘Un percorso verso la pace’”. In evidenza anche “Il disastro industriale del governo” e “I bambini del Tozzi”.