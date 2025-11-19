Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le parole del capogruppo FdI Bignami che ha chiesto al Colle di "smentire" l'indiscrezione secondo cui "consiglieri del Quirinale sarebbero contro Meloni". Il Colle: "Stupore, si sfiora il ridicolo". Poi, il vertice tra Trump e Mohammed bin Salman. In primo piano anche il pestaggio e l'accoltellamento di un 22enne a Milano da parte di un gruppo di ragazzi. L'addio delle gemelle Kessler "preparato nei dettagli" tra "doni e lettere"