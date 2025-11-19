Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le parole del capogruppo FdI Bignami che ha chiesto al Colle di "smentire" l'indiscrezione secondo cui "consiglieri del Quirinale sarebbero contro Meloni". Il Colle: "Stupore, si sfiora il ridicolo". Poi, il vertice tra Trump e Mohammed bin Salman. In primo piano anche il pestaggio e l'accoltellamento di un 22enne a Milano da parte di un gruppo di ragazzi. L'addio delle gemelle Kessler "preparato nei dettagli" tra "doni e lettere"
- In apertura lo "scontro tra FdI e Quirinale" dopo le indiscrezioni secondo cui "consiglieri auspicherebbero iniziative contro la premier". Il Colle: "Stupore". In primo piano anche il vertice tra Trump e il principe saudita Mohammed bin Salman. Spazio anche alle gemelle Kessler: "L'addio preparato nei dettagli". Poi, la cronaca con il pestaggio e l'accoltellamento di un 22enne a Milano da parte di un gruppo di giovani: "Danni permanenti per le coltellate".
- In primo piano l'"attacco al Quirinale", con le parole di Bignami: "Complotto contro Meloni da consigliere di Mattarella". Il Colle: "Dà credito a ricostruzioni ridicole". Spazio anche al caso di Jeffrey Epstein con l'approvazione per la divulgazione dei file. In prima pagina anche le parole di Nordio su Gelli: "Sulla giustizia aveva ragione". Poi, il pestaggio per rapina di un 22enne a Milano, che rischia di restare "invalido": "5 arresti". Infine, le "lettere delle gemelle Kessler alle amiche": "Non siate tristi".
- Ancora in apertura l'"attacco al Quirinale" dopo "la voce di un complotto contro la premier". Ma "Meloni tace". La risposta del Colle: "Sconfina nel ridicolo". In primo piano anche l'attacco di Donald Trump a una giornalista che chiedeva del caso Epstein: "Stai zitta cicciona". Spazio poi alla Manovra: "Spuntano quattro condoni edilizi". L'analisi di Simona Forti: "Quando la teologia inquina la politica e insanguina la lotta per le terre". Infine, le gemelle Kessler: "anime allo specchio".
- In primo piano ancora l'attacco al Quirinale dopo le parole di Bignami, secondo cui "un consigliere è contro Meloni". Il Quirinale: "Si sfiora il ridicolo". In prima pagina anche le pensioni, con la "proposta bipartisan in Manovra" di un "fondo dalla nascita": "L'Inps contribuirà con 50 euro all'anno". Spazio anche all'aggressione di uno studente 22enne a Milano da parte di un gruppo di ragazzi. L'editoriale di Guido Boffo: "Il fine vita in Italia, terra di nessuno".
- In apertura la Nazionale e le parole di Gattuso: "Crediamoci!". In semifinale "una tra Svezia, Nord Macedonia, Romania o Nord Irlanda". Spazio anche ai nerazzurri, con Chivu che cambia Mkhitaryan con Zielinski: "La grande occasione". E i rossoneri, con Pulisic che "pensa solo al Milan" e "torna a titolare con Leao": "Ho trovato l'America". Poi, il tennis: Teniamoci la Davis". Infine, Spalletti ha scelto "Fiducia a Vlahovic": "Sempre in campo".
- "Soccorso Romelu" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport sul Napoli. "Big Rom lavora per rientrare con il Napoli all'Olimpico". Poi, "Lukaku punta la Roma: è pronto a tornare". Spazio anche ai Mondiali, con Spagna, Belgio e Scozia qualificate: "Loro ci vanno". In prima pagina anche l'Inter: "Chivu, panchina d'oro". Infine, il tennis: "Italia, assalto anche alla Davis".
- "Juve shopping scudetto" è l'apertura di oggi di Tuttosport. "Comolli al lavoro per cercare di rinforzare la squadra a gennaio": "In pole lo svizzero del Sunderland, ma si valutano anche le alternative: Mendoza, Bernabè e Bouaddi". In primo piano anche il tennis con la Coppa Davis: "Forza ragazzi! Ora tocca a voi". Poi, le parole di Vlasic: "Al Mondiale con la Croazia. In Europa con il Toro".
- In primo piano i mercati: "Borse giù per il rischio di bolla tech". Spazio anche alla legge di bilancio: "Per holding e piccole banche in arrivo lo stop all'aumento Irap". In primo piano anche gli esteri, con il vertice tra Trump e Mohammed bin Salman che "sigla contratti negli Usa da mille miliardi". Poi, la "rottura governo-sindacati" sulll'Ex Ilva: "Non basta la riduzione della Cig". In prima pagina anche le parole di Bignami su "un piano anti Meloni dal Quirinale". Il Colle: "Stupore per le frasi".