Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

In Trentino inaugurata la "Funivia delle mele": ecco come funziona

Cronaca
©Ansa

Un progetto definito "orgogliosamente made in Italy al 100%, inedito nel mondo e realizzato in due anni facendo leva sull'aggregazione e la cooperazione".  Si tratta di una funivia che ha già permesso di trasportare più di 30.000 tonnellate di mele. In particolare, seguendo un percorso caratterizzato da un dislivello di quasi 90 metri, l'impianto ha la capacità di portare a destinazione ogni ora 460 contenitori da 300 kg ciascuno alla velocità di 5 metri al secondo

ascolta articolo

E' stata ribattezzata la "funivia delle mele", un progetto definito "orgogliosamente made in Italy al 100%, inedito nel mondo e realizzato in due anni facendo leva sull'aggregazione e la cooperazione, fattori che hanno evitato il flusso migratorio della nostra popolazione e dei nostri agricoltori che, al contrario, vogliono vivere questo territorio così come lo vorranno i nostri figli". Con queste parole la struttura è stata presentata dal presidente di Melinda, Ernesto Seppi, che nelle scorse ore ha inaugurato l'impianto a Predaia, in Trentino, alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. 

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ed il presidente di Melinda, Ernesto Seppi all'inaugurazione della Funivia delle Mele a Predaia, in Val di Non - ©Ansa

Estesa per 1,3 chilometri

L'inaugurazione ufficiale della funivia è arrivata proprio ieri, 18 novembre, a distanza di alcune settimane rispetto all'accensione dei motori avvenuta a fine estate con il completamento del primo viaggio. Da quel momento in avanti, Melinda ha già trasportato in questo modo più di 30.000 tonnellate di mele. In particolare, seguendo un percorso caratterizzato da un dislivello di quasi 90 metri, l'impianto ha la capacità di portare a destinazione ogni ora 460 contenitori da 300 kg ciascuno alla velocità di 5 metri al secondo. Evitando, tra l'altro, che oltre 5.000 camion debbano viaggiare ogni anno. Estesa per 1,3 chilometri, la funivia collega una delle sale di lavorazione di Melinda, quella di Predaia, con le celle ipogee, ovvero le stanze di roccia dolomitica adibite per la frigoconservazione che garantiscono un risparmio energetico del 30% rispetto ai magazzini tradizionali, situata nel cuore della miniera di Rio Maggiore. 

 

Approfondimento

Incidente funivia Mottarone, 3 patteggiamenti e per 2 proscioglimento

Le parole di Giorgia Meloni

L'avveniristico impianto a fune realizzato dal Consorzio Melinda, il primo al mondo per il trasporto di prodotti agricoli, ha visto come detto la presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha descritto l'opera come "dotata di visione" e "all'avanguardia". La premier ha partecipato alla cerimonia che ha visto l'attivazione della funivia, destinata a collegare le zone di raccolta alle celle ipogee di stoccaggio. Durante il suo intervento, Meloni ha voluto elogiare l'eccellenza del comparto: "Il Consorzio Melinda è una delle realtà più solide del settore. Faccio i miei complimenti ai 4.000 piccoli produttori che, con la raccolta a mano di 400.000 tonnellate di mele l'anno, raccontano una storia che è custodia del territorio e cultura del lavoro", ha detto. La presidente del Consiglio ha sottolineato, inoltre, il valore strategico del modello. "Questo è orgoglio nazionale, reso possibile da un saper fare che fa dell'agricoltura italiana un unicum, un'eccellenza riconosciuta per essere unica al mondo", ha sottolineato. 

 

Approfondimento

Meloni incontra Mattarella al Quirinale dopo tensioni per attacco Fdi

Cronaca: Ultime notizie

Omicidio a Napoli, uomo uccide la sorella: fermato dai carabinieri

Cronaca

È accaduto a San Paolo Bel Sito. L'uomo ha chiamato il 112, raccontando di aver ucciso la...

In Trentino inaugurata la "Funivia delle mele": ecco come funziona

Cronaca

Un progetto definito "orgogliosamente made in Italy al 100%, inedito nel mondo e realizzato in...

Barilla, apre centro per l'innovazione "Bite" a Parma

Cronaca

Il Barilla Innovation & Technology Experience è uno spazio all’avanguardia dedicato alla...

Bari, auto finisce in mare durante imbarco: conducente si salva. VIDEO

Cronaca

Il conducente, miracolosamente illeso, è riuscito a salvarsi salendo sul tetto del veicolo in...

Mario Cipollini, operazione al cuore: "Non si molla di un millimetro"

Cronaca

Post su Instagram dell'ex campione di ciclismo dopo l'intervento per i problemi al cuore. "Oggi è...

Cronaca: i più letti